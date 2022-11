100 km dei Campioni, vincono Baldassarri-Bartolini: secondi Rossi-Marini

28-11-2022 21:05

Nell’ultimo weekend del mese di novembre si è corsa al Ranch di Tavullia la famosa 100 km dei Campioni, ovvero la classica gara di fine anno organizzata dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi nella sede della VR46 Riders Academy. L’accademia dello stesso pesarese che ha aiutato i giovani piloti italiani a entrare nel Motomondiale come Pecco Bagnaia, che ha appena vinto il titolo iridato in MotoGP.

Il risultato della gara

La 100 km dei Campioni vede i piloti iscritti correre in coppia, con il cambio fra i due ogni cinque giri. 20 le squadre in gara nell’edizione 2022, dove a vincere sono stati Lorenzo Baldassarri ed Elia Bartolini. Il primo vicecampione quest’anno in Supersport, il secondo pilota del Mondiale Moto3.

Secondo posto invece per il padrone di casa Valentino Rossi assieme al fratello, il ducatista del team Mooney VR46 Luca Marini, con i due che partivano dalla pole position. Terzo gradino del podio per i due piloti Moto2 nella stessa squadra del Dottore, ovvero Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.

Gli altri piloti

Dietro le tre coppie sul podio, si sono posizionati i due gioielli principali della VR46 Riders Academy. Quarto il pilota della Yamaha ufficiale Franco Morbidelli in squadra con Andrea Migno. Quinto il nuovo campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia, insieme a un altro ducatista come Marco Bezzecchi.

Tra i vari piloti in pista c’erano anche altri piloti titolari in MotoGP come Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernandez, Jorge Martin e Alex Rins. Così come hanno partecipato Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, ducatisti in Superbike, e due ex titolari in top class come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

Le parole di Rossi

Oltre alla 100 km dei Campioni, a Tavullia si è disputata anche L’Americana, ovvero una gara singola a eliminazione su una pista a forma di ovale. La vittoria qui è andata a Marini, che ha avuto la meglio nell’ultima manche su Morbidelli e Vietti.

Queste le parole di Rossi, dopo il secondo posto nella 100 km dei Campioni: “Sapevamo che Elia e Balda erano molto veloci. Comunque è stato un grande weekend, la gara diventa ogni anno sempre più competitiva. Il miglior modo per chiudere la stagione“.