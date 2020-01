Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto riprecipitare la Spal in ultima posizione, con appena 12 punti al giro di boa. Allenatore e dirigenti però continuano a credere alla salvezza e allora le ultime due settimane saranno molto intense. Avviati in particolare i contatti con il Torino, dove milita Kevin Bonifazi, già in passato obiettivo della Spal, oltre che giocatore per due volte dei biancazzurri, ma il ds Vagnati cerca anche altro e potrebbe averlo individuato in Iago Falque. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' la Spal approfondirà il discorso con il Toro per Bonifazi e poi cercherà di spuntare un prestito alle prioprie condizion per Iago, punto di forza della passata stagione del Toro lo spagnolo è finito ai margini delle gerarchie di Mazzarri anche a causa di qalche infortunio di troppo.

Svolta storica in casa Barcellona. Per la prima volta dal 2003 il club ha infatti deciso di esonerare un allenatore a stagione in corso. L'amaro destino è toccato a Ernesto Valverde, liquidato dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa Spagnola. La decisione è arrivata al termine di una Giunta Direttiva di quattro ore nella quale i soci si sono spaccati sulla decisione. Alla fine ha prevalso il partito dei "rivoluzionari", così ecco un esonero al Camp Nou, come non accadeva dal 2003 con Louis Van Gaal. Valverde, che era sottocontratto fino al 2020 con opzione sulla stagione successiva, sarà sostituito dal 61enne Quique Setien, ex allenatore del Betis Siviglia, che ha battuto la concorrenza, tra gli altri, di Mauricio Pochettino.

Nonostante la quarta sconfitta consecutiva il Lecce chiude il girone d'andata fuori dalla zona retrocessione. Un segnale chiaro sulla bontà del lavoro di Liverani, anche se il momento non è dei migliori. Eppure il tecnico dei giallorossi, intervistato da 'Sky Sport', non condanna la prova della squadra al 'Tardini' nonostante il 2-0 subito: "Stiamo cercando di integrare la rosa con giocatori diversi rispetto a quelli che abbiamo. Anche stasera la squadra non mi è dispiaciuta, la personalità l'abbiamo, fino al gol era andato tutto bene, poi quando si va sotto con una squadra forte come il Parma che ha attaccanti veloci diventa dura". Dopo l'acquisto di Deiola Liverani ha ben chiaro su cosa serva alla propria squadra: "Stiamo cercando un difensore che vada a completare il reparto con caratteristiche diverse rispetto a Lucioni e Rossettini. Una mezzala di grande fisicità e quantità, magari che possa fare area-area e un trequartista con determinate caratteristiche, che ci dia anche gli inserimenti e la possibilità di fare assist con l'ultimo passaggio che ci sta mancando. Gli attaccanti li abbiamo, ognuno con qualche problema. Il mio augurio è poterli allenare tutti continuativamente".

Il capitano della Nazionale danese Simon Kjaer è il secondo rinforzo del Milan nel mercato di gennaio 2020, dopo Zlatan Ibrahimovic. L'ex di Roma e Palermo è emozionato per la nuova avventura, come dichiarato ai microfoni di 'Milan Tv': "Sono arrivato in una società storica, in cui hanno giocato alcuni tra i campioni più forti della storia del calcio. Qua sono stati i difensori centrali forse più forti di sempre: Maldini, Nesta e Baresi. Il Milan per me è stato un sogno per tanti anni e finalmente sono qui, ho scelto i rossoneri per questo motivo". "Voglio portare la squadra più in alto possibile. Sono solo in prestito, ma spero di poter guadagnarmi il rinnovo e poter fare il massimo p'è un gioco più veloce e moderno". Kjaer elogia poi la nuova epoca del calcio italiano: "Sono tornati dei giocatori forti in Serie A e le squadre italiane stanno facendo meglio in Europa. C'è un calcio moderno".

Il Parma si mette subito alle spalle la sconfitta contro l'Atalanta e chiude alla grande il girone d'andata regolando il Lecce al "Tardini". Per la squadra di D'Aversa la prima parte del campionato si chiude con l'insperato bottino di 27 punti. Salvezza in tasca, ma l'allenatore degli emiliani ripensa a quanto successo a Bergamo ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto una pessima partita accettando la loro superiorità. Questa sera i ragazzi hanno cercato un riscatto personale". "Un plauso va a tutto il gruppo per questo girone d'andata, nei momenti difficili ci siamo sempre compattati" ha aggiunto D'Aversa. E chissà allora che il mercato non porti qualche sorpresa. Al Parma è stato associato Gianluca Caprari, attaccante poco impiegato alla Sampdoria. D'Aversa glissa: "Stasera ho impiegato Kurtic davanti, però completerà il reparto di centrocampo. Sul mercato il direttore sa cosa fare, deve essere bravo ad esaudire le richieste dell'allenatore, ma rispettando le esigenze della società".

Nuovo esonero in Serie C. La Sicula Leonzio ha infatti sollevato dall'incarico Giovanni Bucaro, richiamando al suo posto Vito Grieco, che aveva lasciato la panchina al collega dopo l'undicesima giornata. Fatale all'ex allenatore dell'Avellino la sconfitta casalinga contro il Teramo, ma più in generale lo score disastroso raccolto in otto giornate, con appena un successo e cinque sconfitta, la più fragorosa delle quali il 1° dicembre per 7-2 in casa contro la Viterbese. La Sicula occupa attualmente il penultimo posto della classifica con undici punti, appena tre in più rispetto al Rieti.

L’indomani della conquista del titolo d’inverno da parte è amaro per la Juventus, alle prese con una grave emergenza infortuni in difesa. Una buona notizia arriva però dal mercato per quanto riguarda un obiettivo di vecchia data, il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Alla rottura del crociato subita da Merih Demiral, andato ko all’Olimpico, si è aggiunto il guaio muscolare che ha colpito Mattia De Sciglio, scenario che potrebbe costringere la società campione d’Italia a intervenire nel mercato di gennaio per mettere a disposizione di Maurizio Sarri. Sul fronte Pogba, invece, da Torino si registrano con soddisfazione le parole del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha ironizzato sul presunto interessamento dei Blancos per il francese campione del mondo 2018. “Pogba? Non so chi sia…” ha detto Perez parlando a una tv saudita a margine della partita contro l’Atletico Madrid, finale della Supercoppa spagnola vinta dal Real per quello che è stato il nono titolo conquistato da Zinedine Zidane come allenatore dei madridisti alla nona finale complessiva. Proprio la presenza sulla panchina del Real di Zidane aveva fatto pensare a un’offensiva, più o meno immediata, per Pogba, il cui divorzio dal Manchester United la prossima estate sembra sicuro, e invece ecco il ribaltone a sorpresa. Che quella di Perez sia pretattica? In casa Juve sperano ovviamente di no e del resto la strategia del presidente blanco potrebbe essere quella di investire nella prossima estate sul reparto d’attacco, magari dando l’assalto a Kylian Mbappé, altro francese che dalle parti del “Bernabeu” piace molto. Anche perché a centrocampo il Real può contare su un altro talento come Valverde, che ha sei anni in meno rispetto a Zidane: “Non ci saranno acquisti a gennaio, Valverde sarà una delle grandi stelle di questa squadra nei prossimi anni”. La Juve può quindi sorridere: il ritiro del Real sarebbe un’ottima notizia nella corsa estiva a Pogba, che resta comunque un obiettivo del Barcellona e anche dell’Inter di Conte. I bianconeri sono però pronti a sostenere gli elevati costi dell’operazione, che potrebbe sfiorare i 100 milioni.

Pepe Reina lascia ufficialmente il campionato di Serie A per tornare a militare nella Premier League. Ma solo fino a giugno. Il portiere spagnolo ha infatti firmato per l’Aston Villa: prestito secco dal Milan fino al termine della stagione. L’ufficialità è giunta in serata, anticipata dal tweet di “arrivederci” dell’ex napoletano ai tifosi rossoneri: "Grazie! Ci rivediamo a luglio…" ha scritto lo spagnolo attraverso un’Instagram Story. A stretto giro di posta il Milan ha ufficializzato l’arrivo di un estremo difensore altrettanto esperto come Asmin Begovic: il bosniaco naturalizzato canadese, classe ’87, lascia il Bournemouth a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Quello di Begovic, che in passato ha militato anche ne Chelsea tra il 2015 e il 2017, è il terzo acquisto del gennaio rossonero dopo quelli di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.

Dopo l’incontro tenutosi nel pomeriggio tra i vertici della dirigenza del Milan e Suso, la società ha deciso di cedere il giocatore. L’esterno, contestato duramente dai tifosi dopo le prestazioni sicueramente non esaltanti, non rientra nel 4-4-2 che con ogni probabilità verrà strutturato da Stefano Pioli. Il tecnico sembrava orientato a proseguire sulla strada del 4-3-3 ma le ottime risposte di Zlatan Ibrahimovic lo hanno convinto della sua tenuta e lo svedese sarà affiancato da Leao. Il nuovo modulo, dunque, esclude Suso che in estate è stato cercato anche dal Siviglia. Ora, sull’esterno c’è in forte pressing la Roma che, dopo aver perso Zaniolo, vorrebbe puntare su di lui. Ai giallorossi è stato accostato anche Politano dell’Inter ma secondo diverse indiscrezioni il tecnico Fonseca vorrebbe proprio il giocatore rossonero. Nonostante il giocatore sia reduce da un periodo decisamente negativo, le pretendenti non mancano: oltre ai capitolini ci sarebbero Lipsia, Valencia e diversi club inglesi. Mino Raiola è al lavoro per trovare la miglior soluzione per il suo assistito. In occasione del suo unico gol in questa stagione (nel match casalingo contro la Spal, su punizione), Pioli si era espresso così: “Suso è un giocatore di grande qualità – aveva affermato a ‘Sky Sport’ il tecnico rossonero -. Sono contento di allenare un giocatore dalle caratteristiche come le sue. E dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, le sconfitte non arrivano mai per colpa di un solo giocatore”. Anche Giampaolo apprezzava molto il numero 8 e il mancato trasferimento estivo, oltre alle richieste troppo alte da parte di Boban, è da attribuire anche a lui, che aveva espressamente chiesto alla società di non cederlo.

Alberto Cerri potrebbe lasciare il Cagliari nel corso del mercato di riparazione. Leonardo Pavoletti scalpita e l'attaccante parmense, che con il rientro del livornese avrebbe ancora meno spazio, ha mercato sia in Italia che in Europa. In estate, per l'ex juventino, si erano fatti avanti il Brescia e il Lecce. Ora, stando a quanto riferisce la stampa turca, è oggetto di corteggiamento da parte del Galatasaray. Anche il Besiktas, altro club di Istanbul. sarebbe in corsa.

Uno dei nomi più caldi nell'ambiente Inter per questa sessione di mercato è quello di Christian Eriksen. Il danese è da diverso tempo nel mirino dei nerazzurri e Beppe Marotta vorrebbe regalarlo ad Antonio Conte già a gennaio. Josè Mourinho non è dello stesso avviso e in conferenza stampa si è esposto così sul tema: "Abbiamo infortuni importanti e ogni giocatore deve essere pronto ad aiutare la squadra. Non siamo in condizione di pensare diversamente. Eriksen domani gioca. Poi c'è una partita sabato e forse gioca. Non posso dire altro". "Non sono uno stupido, so chiaramente che un giocatore in questa situazione è normale che non si esprima ai massimi livelli. Posso però anche dire che ci sta aiutando nelle partite che sta giocando, come contro l'Olympiacos o contro il Norwich. I nostri tifosi pensano che non sia stata una grande prestazione contro il Liverpool, sono d'accordo" ha concluso lo Special One. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe pronta ad offrire 10 milioni di euro per convincere il Tottenham a lasciarlo andare a gennaio ma dopo le parole del tecnico portoghese il 27enne sembra destinato a rimanere in Premier League fino a giugno. Dal campionato inglese potrebbero invece arrivare Young e Giroud: il capitano del Manchester United ha già detto di sì all'offerta dell'Inter (un anno e mezzo di contratto), mancherebbe solo l'accordo sull'eventuale indennizzo per i Red Devils. Confortanti anche le novità circa l'attaccante francese: Lampard, di fatto, ha dato il suo benestare alla sua cessione che ha già un accordo con i nerazzurri (due anni e mezzo di contratto). Ora c'è da accontentare il Chelsea. Marotta è anche al lavoro per cedere gli esuberi: Politano, accostato al Milan nei giorni scorsi, è molto vicino alla Roma e Gabigol è seguito da diversi club inglesi. Sullo sfondo rimane la situazione Vecino: l'ex Fiorentina non è considerato incedibile da parte di Conte ma la società aspetta l'offerta giusta.

La fragilità di Ansaldi costringe il Torino ad intervnenire sul mercato: l'ex Inter, che ha riportato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro, era reduce da una sofferenza muscolare di lieve entità alla coscia. La società granata sta valutando due profili per la corsia mancina: Wague del Barcellona e Advincula del Rayo Vallecano. Il primo è da tempo nel mirino del club di Cairo ma sulle sue tracce ci sono diversi club e per non farsi cogliere impreparato il Torino ha sondato anche il peruviano, che potrebbe approdare in Italia per una cifra vicina ai tre milioni di euro.

La Juventus, che domenica sera, vincendo a Roma, ha riconquistato la vetta solitaria della serie A, è vicinissima a cedere in prestito Marko Pjaca, attaccante che non ha mai trovato spazio alla corte di Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito da Rai Sport è il Cagliari il club più vicino a trovare l'intesa con la società bianconera per il croato ex Fiorentina.

La Fiorentina è pronta a un sacrificio per arrivare a Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona e della nazionale albanese. Secondo quanto riportato da 'La Nazione', infatti, la società viola sarebbe pronta a cedere uno dei suoi giovani talenti per arrivare a Kumbulla, il classe 1999 Riccardo Sottil. La proposta dei gigliati prevede il pagamento di 7 milioni di euro più il prestito per 18 mesi di Sottil, con il Verona che avrebbe la possibilità di riscattare quest'ultimo a giugno 2021. Gli scaligeri stanno valutando l'offerta e risponderanno nei prossimi giorni.

Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi, e le amnesie difensive viste negli incontri malamente persi contro Inter e Lazio hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a intervenire in maniera drastica: la società partenopea, in questo senso, si è seduta al tavolo delle trattative con il Tottenham per provare ad ingaggiare il centrale belga Jan Vertonghen. Secondo 'La Repubblica', l'idea delle due squadre è quella di uno scambio di prestiti che porterebbe l'esperto difensore in Campania e l'attaccante Fernando Llorente di nuovo a Londra. Vertonghen è in scadenza di contratto con il Tottenham, e il club londinese, alla ricerca di un rinforzo in attacco, potrebbe accettare lo scambio. Classe 1987, Vertonghen è cresciuto nell'Ajax prima di passare al Tottenham nel 2012. In Premier League ha collezionato oltre 200 presenze con 6 gol all'attivo. E' anche una delle colonne portanti della nazionale belga classificatasi al terzo posto ai Mondiali di Russia 2018: non a caso è al primo posto per presenze nella sua nazionale, con 118 presenze. Per quanto riguarda Llorente, il navarro è insoddisfatto della scarsa considerazione nei suoi confronti da parte di Gennaro Gattuso, che dal suo arrivo lo ha fatto giocare per soli 14 minuti complessivi. Si profilerebbe, in caso di scambio, un ritorno a Londra per Llorente, che con gli Spurs aveva giocato nella scorsa stagione conquistando l'accesso alla finale di Champions League, poi persa contro il Liverpool. Accolto con grande entusiasmo dai tifosi partenopei, Llorente ha in realtà deluso le aspettative, realizzando 4 gol complessivi in 21 presenze tra campionato e Champions League. Il suo ultimo gol risale allo scorso 1° dicembre: un gol, tra l'altro, inutile, perché in quell'occasione il Napoli regalò i tre punti al Bologna, vittorioso per 2-1.

Il brutto infortunio subito da Merih Demiral contro la Roma (il turco dovrà essere operato per la lesione al legamento di un ginocchio, ndr) costringe la Juventus a tornare sul mercato per un difensore centrale. Detto che Daniele Rugani non si muoverà, i bianconeri si stanno guardando intorno: il primo nome che ha iniziato a circolare è quello di Mehdi Benatia, che ha lasciato un buon ricordo a Torino e che attualmente gioca in Qatar, all'Al-Duhail, la squadra in cui pochi giorni fa è approdato anche Mario Mandzukic.

Se il Bayern Monaco ha deciso di optare per la conferma di Hans Flick dopo l’esonero di Niko Kovac, un’altra grande d’Europa potrebbe presto cambiare allenatore. E magari affidarsi alla guida di uno dei tecnici più illustri attualmente disoccupati, come Massimiliano Allegri. Gli esoneri a casa Barcellona non sono certo un’abitudine, in particolare negli ultimi 15 anni di successi ripetuti in campo nazionale e internazionale, ma questa volta il destino di Ernesto Valverde potrebbe essere davvero segnato. La sconfitta contro l’Atletico Madrid nella semifinale della nuova Supercoppa di Spagna, ma soprattutto il passo non eccezionale in campionato e le scorie delle due, brucianti eliminazioni nelle ultime due edizioni della Champions League potrebbero infatti costare molto care al tecnico spagnolo, sfiduciato apertamente dalla stampa catalana. A parole la società ha rinnovato la fiducia all’ex allenatore, tra le altre, di Olympiacos e Athletic Bilbao, ma secondo ‘El Mundo Deportivo’ sarebbe stato sondato un grande ex come Ronald Koeman, da tempo avvicinato alla panchina del Camp Nou, ma l’autore del gol che nel 1992 diede al Barça la prima, storica Coppa dei Campioni ai danni della Sampdoria ha detto no preferendo concentrarsi sul ruolo da ct dell’Olanda in vista dei prossimi europei. Un altro no sarebbe poi arrivato anche da Xavi, che non ha voluto interrompere anzitempo la prima avventura da allenatore all’Al Sadd, il club in cui l’ex regista del Barcellona di Guardiola ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella di allenatore. Ecco allora che le quotazioni di Allegri salgono decisamente qualora la società decidesse di non dare più tempo a Valverde. L’ex allenatore della Juventus è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 2021 per 7,5 milioni netti e non sarebbe il profilo più gradito ai tifosi che accusano il tecnico livornese di non produrre un calcio spettacolare. Dall’altro lato Allegri ha già detto no al Manchester United, preferendo chiudere il proprio anno sabbatico prima di tornare ad allenare dalla prossima estate, ma essere il primo allenatore della storia ad avere allenato sia Cristiano Ronaldo che Messi è particolarmente allettante…

Reduce dalla sconfitta a Verona contro l'Hellas, il Genoa prova a rinforzarsi sul mercato con l'obiettivo di uscire dalla zona retrocessione. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'allenatore dei liguri Davide Nicola ha suggerito alla dirigenza l'acquisto di Lucas Castro, centrocampista offensivo del Cagliari, per rinforzare la trequarti. Si tratta, in realtà, di un'operazione di mercato piuttosto complessa, ma l'impiego del 'Pata' nelle ultime giornate si è ridotto sensibilmente, tanto da convincere il Genoa a tentare un sondaggio.

Triveneto scatenato su Franco Ferrari. L'attaccante argentino classe 1995 è in uscita dal Bari e interessa a Cittadella, Triestina e Vicenza. Ferrari, di proprietà del Napoli, e con un passato con Pistoiese, Brescia e Piacenza, potrebbe essere girato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Simon Kjaer è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il trasferimento in rossonero del danese è stato annunciato ufficialmente dal Siviglia, club che ne detiene il cartellino, attraverso i social network. Il difensore, classe 1989, ha così interrotto la propria avventura all'Atalanta per vestire la maglia dei rossoneri, sempre in prestito, fino al prossimo 30 giugno. Il Milan potrà, a fine stagione, acquistare definitivamente il calciatore grazie a una specifica clausola.

La Fiorentina vuole rinforzare il proprio reparto arretrato con Juan Jesus, difensore brasiliano in uscita dalla Roma. Lo riporta 'Tuttosport'. La chiave per il trasferimento, secondo la testata torinese, è l'ingaggio da parte dei Giallorossi di Matias Ibañez dall'Atalanta, che darebbe il via libera definitivo alla cessione dell'ex Inter. Classe 1991, Juan Jesus è fuori dal progetto tecnico di mister Fonseca e al momento è sceso in campo solo quattro volte in questa stagione.

L’infortunio subito da Merih Demiral nella partita contro la Roma ha aperto un capitolo inatteso nel mercato della Juventus. La società bianconera potrebbe infatti essere costretta a intervenire in difesa in vista della seconda parte della stagione, considerando il rendimento altalenante di Matthijs De Ligt e la convalescenza di Giorgio Chiellini. L’elenco di obiettivi dei campioni d’Italia è consistente…

Potrebbe proseguire in cadetteria la stagione di Jacopo Sala. La Spal sta cercando una nuova collocazione per il laterale ex Sampdoria, che non rientra più nei piani della società estense ma che non ha un ingaggio dei più leggeri: a farsi avanti per il classe 1991 è il Frosinone, che punta al ritorno nella massima serie.

Il titolo di Campione d’inverno è andato alla Juventus. L’Inter è, attualmente, seconda, a -2 dai bianconeri. Antonio Conte ha ribadito la necessità di inserire elementi nuovi nella rosa, così da poter duellare con la Vecchia Signora fino alla fine. Beppe Marotta è al lavoro per provare ad accontentare Antonio Conte in toto. Nello specifico, l’amministratore delegato per l’area sportiva del club nerazzurro starebbe puntando al tris. Tre colpi per rendere l’Inter una squadra da titolo. Il giocatore più vicino a vestirsi di nerazzurro sarebbe Ashley Young. Il capitano del Manchester United ha già detto di sì all’offerta dell’Inter (un anno e mezzo di contratto). La fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mancherebbe solo l’accordo sull’eventuale indennizzo per i Red Devils. Intesa totale anche con Olivier Giroud. L’allenatore del Chelsea Frank Lampard, di fatto, ha dato il suo benestare alla cessione del francese che ha già un accordo con i nerazzurri (due anni e mezzo di contratto). Ora c’è da accontentare il Chelsea. Attenzione anche al nome di Christian Eriksen. Beppe Marotta avrebbe rotto gli indugi e, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro per convincere il Tottenham a lasciarlo andare a gennaio. Il 27enne danese è in scadenza di contratto con gli Spurs. Considerati gli intoppi nella trattativa con il Barcellona per Arturo Vidal, l’Inter avrebbe deciso di puntare forte su Christian Eriksen. Ruolo diverso ma profilo più giovane e con ampi margini di miglioramento. Sul fronte cessioni, si attendono novità sul fronte Gabigol (tanti club in corsa). Nelle ultime ore, Matteo Politano è stato accostato anche alla Roma. Attenzione anche a Matias Vecino, altro giocatore seguito da diverse squadre, soprattutto inglesi.

Dopo aver chiuso con Demme (dovrebbe esordire in Coppa Italia contro il Perugia) e in attesa dell'ufficialità di Lobotka, il Napoli sarebbe al lavoro per puntellare anche il reparto difensivo. In particolare, occhi su un esperto difensore che gioca in Premier League. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe provando a convincere Vertonghen ad indossare la casacca del Napoli. Il quasi 33enne difensore belga è in scadenza di contratto con il Tottenham, club con cui gioca dal 2012.

Complice il brutto infortunio occorso a Zaniolo, la Roma sembra costretta a tornare sul mercato per trovare un centrocampista offensivo che possa dare una mano al tecnico Fonseca. Diversi i profili che farebbero comodo ai giallorossi. In particolare, attenzione a due giocatori "milanesi". Suso non è più un intoccabile al Milan e, anche in passato, è stato accostato alla Roma. Possibile trattativa anche per Politano, in uscita dall'Inter. Si attendono le mosse di Petrachi.

Dopo aver preso Kjear dall'Atalanta (è di proprietà del Siviglia), il Milan puntata su Todibo, giovane talento in forza al Barcellona. Un sogno sfumato. Il 19enne francese, alla fine, ha scelto di andare a giocare in Bundesliga. Ha, infatti, accettato l'offerta dello Schalke 04. Come confermato dalla Bild, Todibo si trasferisce al club tedesco con la formula del prestito secco. Si trova già in Germania per le consuete visite mediche e conseguente firma sul contratto. L'opzione Milan è tramontata.

Secondo quanto riportato dal Mundodeportivo, sono ore decisive per il futuro di Valverde. Il tecnico del Barcellona dovrebbe incontrarsi oggi con i vertici della società. Il rischio esonero sarebbe piuttosto elevato. Circolano anche i nomi dei possibili sostituti. In particolare, attenzione a tre opzioni. La prima porterebbe a Pochettino, reduce dall'esperienza al Tottenham. In corsa ci sarebbero anche Setién e Gabi Milito, quest'ultimo molto legato a Messi. La pista che porta a Xavi sarebbe naufragata.

