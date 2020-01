Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Dries Mertens prova a tranquillizzare il Napoli. Il belga, tra i giocatori più chiacchierati in sede di mercato e accreditati di lasciare la società campana.

Secondo quanto riferito da Sky Sport i bianconeri potrebbero mandare a Parigi De Sciglio in cambio di Kurzawa, che sta andando in scadenza di contratto con la società della Torre Eiffel e che, però, interessa anche all ’ Arsenal : per questo è necessaria un ’ accelerata.

Il Brescia guarda a Cagliari , e proprio dalla Sardegna potrebbe arrivare il suo prossimo rinforzo in vista degli ultimi giorni di trattative a gennaio. In uscita dalla società isolana potrebbe infatti esserci Charalampos Lykogiannis, difensore greco classe 1993 che nei piani di Rolando Maran non sta trovando troppo spazio.

Si sorride in casa Inter : dopo Victor Moses e Ashley Young, la Beneamata è davvero a un passo dall'abbracciare il terzo rinforzo della proficua campagna di calciomercato di gennaio. Addirittura secondo 'SportMediaset il giocatore potrebbe già arrivare a Milano sabato, presenziando a Inter - Cagliari domenica alle 12.30, per il suo primo assaggio di San Siro da effettivo giocatore dei nerazzurri.

La lunga avventura di Andrea Masiello all'Atalanta è finita. Si tratta dell'ultimo indizio che suggerisce la sua imminente partenza : il giocatore effettuerà sabato la sua ultima seduta di allenamento per la Dea, quindi partirà per la Liguria : qui lo attende il Genoa, la cui maglia vestirà fino al 2023.

Arriva la svolta nella trattativa per la cessione di Matteo Politano al Napoli. Sul tavolo potrebbe finire anche il centravanti del Napoli Fernando Llorente : è possibile, il prestito del giocatore alla corte di Antonio Conte. Politano solo una settimana fa era praticamente a un passo dalla Roma nell'ambito dello scambio con Spinazzola : l'affare poi saltò perché i due club non erano riusciti a trovare un compromesso sull'obbligo di riscatto legato alle presenze.

La Juventus sta per incamerarare una nuova giovane promessa. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, i bianconeri stanno per definire l'ingaggio del terzino destro classe 2000 Wesley. Il giocatore verrà annunciato nelle prossime ore e si aggregherà alla Juventus Under 23 in serie C.

Kevin Bonifazi torna alla Spal. Il club di Ferrara con un comunicato ha annunciato l'arrivo del difensore del Torino in prestito con obbligo di riscatto a fine anno. La SPAL comunica di aver acquisito dal Torino Fc a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive di Kevin Bonifazi.

Ricardo Rodriguez lascia il Milan. E arrivato il via libera da parte della Federazione turca per il mercato in entrata del Fenerbahce, inizialmente bloccato per il rispetto dei parametri del Fair Play finanziario.

Juventus e Inter stanno per entrare nuovamente in contrasto per un obiettivo comune di mercato : il centrocampista del Napoli Allan. L'Inter è in questi giorni a stretto contatto con la dirigenza azzurra per l'affare Politano, che De Laurentiis continua a valutare 50 milioni di euro nonostante le vicissitudini degli ultimi mesi, dall'ammutinamento ai malumori con Gattuso.

Valentino Lazaro lascia l'Inter e approda al Newcastle, club inglese per cui sta già svolgendo le visite mediche. L'esterno austriaco viene ceduto in prestito a 2 milioni di euro con riscatto fissato a 23 milioni e dice addio al club nerazzurro dopo appena 6 mesi.

L'infortunio di Danilo e le condizioni precarie di De Sciglio spingono i bianconeri a cercare alternative in questi ultimi giorni di mercato in un reparto troppo scoperto.

La Fiorentina è in forte pressing sul entrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora. Il giocatore è di proprietà dei friulani ma ha nel contratto una clausola di riacquisto da parte della Juventus : i club stanno discutendo per capire se sia possibile una cessione. Lo riporta Sky.

In un'intervista a Sportowefakty, Wladyslaw, ha rivelato la delusione e la frustrazione del figlio, che rischia di perdere il posto in Nazionale nell'anno di Euro 2020 : Kris non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. Piatek sta aspettando che arrivino offerte : È difficile dire quali siano i piani della società, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato.

Inter e Genoa hanno trovato un accordo per l'addio di Andrea Pinamonti al Grifone dopo sei mesi deludenti : il giovane attaccante di proprietà del club nerazzurro non resterà però a Milano, ma concluderà la stagione in prestito in un altro club di serie A. Sulle sue tracce ci sono la Spal e il Parma, che sembra aver ormai abbandondato la pista Esposito.

La Fiorentina sta valutando in queste ore la candidatura dell'ex terzino del Real Madrid Fabio Coentrao, che si è offerto tramite il proprio agente al club viola e al Bologna. Lo riporta Sky.

Ore molto complicate per Lucas Paquetà, che si è autoescluso dalla trasferta del Milan a Brescia e ha ulteriormente complicato i rapporti già tesi con il tecnico Stefano Pioli. Arrivato a Milanello nel gennaio 2019 , Paquetà era diventato immediatamente titolare inamovibile con Gattuso , che lo aveva schierato come mezzala di qualità. Il tecnico rossonero in conferenza stampa è stato chiaro : Paquetà si convinca di essere un giocatore completo, o fa gol o lo fa fare.

24-01-2020