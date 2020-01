Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Nei mesi scorsi uno dei giocatori più chiacchierati in casa napoli è stato Dries Mertens. Pare infatti che Mertens possa rinnovare con il Napoli e rimanere anche dopo la carriera da giocatore, diventando dirigente con la missione di creare un ponte con il Belgio per portare in azzurro i giovani talenti.

Layvin Kurzawa è ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Il terzino, che dovrebbe arrivare a Torino in cambio di De Sciglio, non è stato convocato dal tecnico Tuchel per la gara contro il Lille.

Brusca frenata per l'approdo di Sottil al Sassuolo. Il centrocampista sarebbe dovuto approdare in neroverde nell'ambito dello scambio con Alfred Duncan ma Pradè ha deciso di bloccare tutto. Il motivo è che il Sassuolo vorrebbe Sottil con la stessa formula del centrocampista ghanese, ovvero prestito con obbligo di riscatto.

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn ha confermato l'arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro : Sapete tutti che stiamo negoziando da tempo col Tottenham, il 30 giugno scade il suo contratto : sono ottimista e spero si possa concludere in fretta, anche perché il mercato chiude venerdì e speriamo di chiudere nei prossimi giorni.

Suso sta per lasciare il Milan. E'in corso una trattativa serrata tra il Siviglia e il club rossonero per la cessione dello spagnolo agli andalusi. Il Diavolo è disposto a concedere uno sconto sui 40 milioni della clausola rescissoria, ma non scenderà sotto una certa cifra.

I tifosi del Torino sono inferociti e hanno assediato lo stadio Olimpico Grande Torino dopo il pesante 0 - 7 subito dall'Atalanta. Ma Walter Mazzarri non si tocca, a dirlo è il presidente dei granata Urbano Cairo : Ultimatum a Mazzarri ? No, non c'è nessun ultimatum.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter è riuscita a trovare l'intesa con il Chelsea per l'attaccante francese, che ha già raggiunto da tempo un accordo con il club meneghino per un contratto fino al 30 giugno 2022. Sul fronte uscite, dopo la cessione ormai ufficializzata di Politano al Napoli, l'Inter si prepara a salutare altri due giocatori : Matias Vecino, sparito dai radar di Conte, andrà all'Everton.

Cosa è successo ieri sabato 25 gennaio 2020

Piatek scontento, incontro con il Milan. Eriksen all'Inter, Mourinho al veleno. Milan, la rimonta passa dal mercato: pronto il colpo a centrocampo. Roberto De Zerbi non molla Duncan. Juventus, Dybala si sbilancia sul proprio futuro. Dalla Francia: Juve e Psg pronte a uno scambio. Sarri torna a Napoli da ex: c'è l'annuncio a sorpresa. Juventus, Raiola fa sognare su Donnarumma e Pogba.

