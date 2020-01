Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Il secondo gol in campionato di Federico Melchiorri ha permesso al Perugia di battere il Livorno e rientrare in zona playoff. Prima vittoria per Serse Cosmi dopo essere tornato sulla panchina del Grifone e a fine partita l'esperto tecnico ha anche dato una notizia potenziale di mercato, parlando proprio del match-winner : Avevo pronosticato il gol di Melchiorri.

Il Napoli è alla caccia di un altro attaccante. L ’ obiettivo è un giovane italiano, ma la Spal ha detto no alla ricca offerta per Andrea Petagna, che il Napoli aveva valutato 22 milioni più due di bonus, così il nome nuovo è quello di Andrea Pinamonti del Genoa. Il Napoli ha pronti 18 milioni complessivi con un ingaggio da 1.5 milioni a stagione per quattro anni a Pinamonti, Mino Raiola.

È ancora emergenza infortuni in casa Parma. Dopo la partita contro l'Udinese si sono fermati Dejan Kulusevski e Luigi Sepe. Preoccupano in particolare le condizioni del portiere, al punto che il ds Daniele Faggiano non ha escluso un possibile ritorno sul mercato. Si fa il nome del genoano Ionut Radu : Le strategie sul mercato purtroppo sono determinate anche dagli infortuni che non ci aspettavamo, ha detto Faggiano intervenendo a 'Bar Sport 'su TvParma, Possono succedere in ogni momento.

Il futuro di Nahitan Nandez resta in bilico. Dopo le tensioni delle scorse settimane relative a presunte spettanze arretrate, sembra tornato il sereno tra il giocatore e il Cagliari, ma il mercato potrebbe regalare sorprese. Una proposta che potrebbe anche far cedere il club rossoblù, costretto in caso contrario a rivedere il contratto di Nandez con possibile inserimento di una clausola rescissoria e probabile aumento dell ’ ingaggio.

Dopo l ’ ufficializzazione del ritorno di Eros Pisano, è fatta anche per l ’ arrivo dalla Cremonese dell ’ esperto centrale Antonio Caracciolo. dove Caracciolo era approdato nel gennaio 2019 dopo avervi già militato in prestito dal Brescia nella stagione 2013 - 2014 nell'allora campionato di Prima Divisione : L ’ U.S. Cremonese comunica di aver ceduto al Pisa le prestazioni sportive del calciatore Antonio Caracciolo.

È un calciatore importante, le parole di Paratici a ‘ Sky Sport ', Se ci sarà un'opportunità che farà felice la Juve e il giocatore, vedremo il da farsi. I contatti tra Juventus e Borussia sono febbrili e a conferma della volontà del Dortmund di concludere l ’ operazione ci sono i continui rialzi della proposta : dai 18 milioni iniziali si è passati ai 22 e la Juve, partita da una richiesta di 30.

Fioccano gli esoneri in Serie B. Dopo il secondo cambio in panchina della stagione ad Empoli, anche ad Ascoli soffia il vento della novità. La sconfitta casalinga contro il Frosinone è costata il posto a Paolo Zanetti, esonerato dal club bianconero.

Durante il suo intervento a Radio Marte, l'agente di Hysaj Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito : Gattuso ha dato un parere positivo per il rinnovo del contratto, ne stiamo parlando. Il Napoli è stato perfetto ieri anche dal punto di vista tattico. In attacco secondo me il Napoli non prenderà nessuno, a parte Politano : ci sono Milik e Llorente. Ieri ha fatto benissimo, è un grande giocatore ed è quello che serviva al Napoli.

Si infittisce il mistero legato al futuro di Steven Nzonzi. Di proprietà della Roma, in prestito al Galatasaray, il francese vuole lasciare i turchi. Perché coinvolge più soggetti ma soprattutto per lo stipendio del campione del mondo : 3.3 milioni a stagione non facili da accollarsi.

Sono ore decisive per il trasferimento di Suso al Siviglia : secondo quanto riferisce Sportmediaset la società andalusa ha raggiunto l'accordo con il Milan sulla base di un prestito di 18 mesi. Se non può farlo nel Milan, lo farà volentieri altrove. Tanti club lo stanno chiedendo in prestito, ma il Milan vuole rivenderlo subito a titolo definitivo per recuperare i soldi pagati al Genoa e reinvestirli per prendere nuovi calciatori.

Stando a quanto riferito da Sky Sport il Parma avrebbe rimandato al mittente un'offerta per Gaston Brugman : a farsi avanti per il centrocampista uruguaiano sono stati i turchi dell'Antalyaspor. Brugman, prima di approdare in Emilia ha giocato con Pescara, Palermo, Grosseto ed Empoli.

Il futuro di Simone Zaza è sempre più chiaro. L'esperienza dell'attaccante al Torino è agli sgoccioli e il giocatore potrebbe cambiare casacca già in questa finestra di mercato. Zaza avrebbe dato l'ok per il trasferimento e le due società sono a colloquio : si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincent Koziello ha parlato del suo possibile approdo in serie A : Non dipende solo da me, ma spero di poter scoprire un nuovo torneo, una nuova cultura e una nuova squadra che possa soddisfare le mie aspettative. Il centrocampista è stato accostato alla Fiorentina : Grande squadra con ambizioni importanti. Quindi ripeto : l'Italia, come la Spagna e la Francia, è tra le mie priorità ha concluso Koziello.

Una delle questioni più insidiose in casa Milan è quella legata a Gianluigi Donnarumma. Il suo contratto scadrà nel 2021 e ancora non è stata trovata l'intesa per il prolungamento. La Juventus è sulle sue tracce da diverso tempo, come il Paris Saint Germain.

Nelle ultime settimane si è molto discusso sul sostituto di Zaniolo : in un primo momento sembrava dover essere Suso. La scelta è dunque ricaduta su Carlos Perez : i capitolini hanno raggiunto l'accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni di euro senza alcun diritto di riacquisto.

Milan e Fiorentina sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. I rossoneri stanno cercando un sostituto per Paquetà, sempre più vicino alla Juventus, mentre i viola si guardano intorno considerando le difficoltà nel chiudere l'accordo con il Sassuolo per Duncan.

Walter Mazzarri è stato confermato sulla panchina del Torino dopo il pesantissimo 7 - 0 subito contro l'Atalanta, ma la fiducia di Urbano Cairo nei suoi confronti è in frantumi. Mazzarri potrebbe perdere il posto già dopo la partita di Coppa Italia contro il Milan se dovesse arrivare un altro ko pesante.

Il Napoli sta lavorando per chiudere alcuni colpi in uscita, in primis José María Callejon. L'attaccante spagnolo è di troppo dopo l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter : in scadenza di contratto, l'ex Real è pronto a lasciare in anticipo il club azzurro dopo sette anni.

Si riaccende la trattativa tra Juventus e Milan a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Il Milan vuole liberarsi d i Lucas Paquetà. Paratici a Sky ha per ora smentito : La Juventus ha una rosa ampia e di grande qualità, è normale che siano appetiti da altri club.

Il Napoli rilancia la sua offerta per Andrea Petagna. Il direttore sportivo degli azzurri, ha offerto 21 milioni di euro al club estense per l'ex punta dell'Atalanta. In giornata la risposta della società ferrarese, che ha già rinunciato a una prima offerta da 20 milioni di euro circa.

La Fiorentina al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Iachini, soprattutto in difesa e a centrocampo. Per il reparto di mezzo è fitta la trattativa con il Sassuolo per Duncan : i neroverdi vogliono 20 milioni di euro, ma i gigliati sperano di ottenere uno sconto inserendo Sottil nella trattativa.

Nella mattina, Eriksen, nuovo super colpo dell'Inter, è sbarcato a Milano. L'ex Tottenham è stato accolto da moltissime persone. Dopo ci sarà la firma del contratto che lo legherà all'Inter fino al giugno del 2024. Al Tottenham vanno 20 milioni di euro.

L'Inter è decisamente nervosa. il duo Marotta - Ausilio sarebbe pronto ad ufficializzare altri tre colpi di mercato per permettere ad Antonio Conte di avere più risorse possibili per la corsa alla Scudetto. Per quanto riguarda la questione Christian Eriksen si attende solo il crisma dell'ufficialità. L'Inter starebbe riflettendo sulla questione Olivier Giroud, giocatore molto gradito all'allenatore Antonio Conte. tre regali per rasserenare l'ambiente e riportare tranquillità in casa Inter.

