A Parma il Var corregge l'arbitro ma non poteva farlo, web in tilt: contro l'Inter non succede mai

Appena 24 ore prima il designatore arbitrale Rocchi aveva fissato chiare le regole in vista del 2025: troppi rigori fischiati, si cambia. Basta rigorini. Al Tardini ieri però, in una gara folle tra Parma e Monza, l’arbitro La Penna annulla tre gol e concede due rigorini, di cui uno revocato dopo un intervento del Var che da protocollo non sarebbe potuto intervenire.

Lo sfogo di Rocchi

Guardando le statistiche (solo nelle prime 7 giornate di Serie A sono stati assegnati 32 rigori, una media di 4,6 a turno) il designatore aveva avvisato tutti: “Rigorini? Penso sia chiaro che sono quel tipo di rigori che stiamo cercando di combattere. C’è stata una giornata brutta ma nelle ultime giornate siamo tornati a concedere quelli giusti. L’importante è fischiare un rigore quando c’è qualcosa di importante, perché può decidere il risultato. Dico sempre ai miei arbitri che quando la pancia vi dice rigore, nel 98% allora è quello”.

L’errore di La Penna

A La Penna la pancia aveva detto che il contatto tra Birindelli e Camara al 74′ era da punire col rigore. Dito sul dischetto e tutti in attesa del fischio. Che arriva sì, ma solo per indicare che c’era stata la chiamata del Var all’on field review.

Il siparietto con Benedyczak

Il tiratore designato, Benedyczak è concentratissimo: così, non appena sente il fischio arbitrale, parte e fulmina Turati con un destro al ‘sette’. Ma non c’è esultanza, il rigore calciato non esiste, l’arbitro è di spalle ed è già andato a rivedere l’azione pur non trattandosi da parte sua di “chiaro ed evidente errore”, ovvero il caso in cui il Var può intervenire su una decisione di campo dell’arbitro. La Penna revocherà il rigore dopo aver visto le immagini ma resta la perplessità sulla procedura e sul web è bufera.

Per i tifosi all’Inter non accade mai

Fioccano le reazioni: “Morale: sui rigorini per gli altri il Var può intervenire, su quelli a favore dell’Inter var silente” e poi: “Assolutamente d’accordo. Molto più lineari i rigorini pro Inter. L’arbitro assegna, il Var non interviene” e anche: “Il disastro è nell’esistenza stessa del VAR. Arbitri marionette che hanno disimparato ad arbitrare e prendersi delle responsabilità; polemiche infinite; esultanze strozzate e annullate; aumentata soggettività a base di inquadrature e fotogrammi”, oppure: “Infatti, solo con una certa squadra non toccano il Var”

C’è chi scrive: “Io la vedo diversamente, ovvero che il VAR ha fatto bene a intervenire e correggere un errore dell’arbitro che dal campo ha interpretato male (e può capitare) il contrasto” ma anche: “Rigorini come quelli dati all’Inter x tutto lo scorso campionato?” e ancora: “Gli interisti stiano tranquilli che i loro rigorini non verranno annullati mai. Da nessuno, nè in campo nè al Var”

Il web è scatenato: “Alla fine aveva ragione Conte che tanto avete massacrato” e poi: “Il vero disastro è la giustizia sportiva a comando, ennesima espressione di una vergogna dal nome MarottaLeague” e ancora: “La Penna dovrebbe essere sospeso per 1 giornata per aver assegnato quel rigore e 1 giornata aggiuntiva per averlo tolto” e infine: “Ha ragione Conte. È un rigorino e hanno fatto bene ad annullare. Il problema è l’ uniformità“