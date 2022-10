24-10-2022 11:23

I due grandi colpi di mercato estivi del Galatasaray finalmente si sbloccano. Nel match contro l’Alanyaspor (2-2), entrambi hanno messo la palla in fondo alla rete.

Galatasaray, Icardi e Mertens mettono la prima firma

Arrivati tra il tripudio dei tifosi, Mauro Icardi e Dries Mertens hanno trovato il loro primo gol ufficiale con la nuova casacca del Galatasaray. Nella sfida di campionato con l’Alanyasport, prima l’ex Napoli (su assist di Maurito) e poi l’ex attaccante di PSG e Inter hanno trovato la via della rete.

Purtroppo, complice l’espulsione di Sacha Boey, il Galatasaray ha poi subito la rimonta degli ospiti e la gara si è conclusa sul 2-2. Al momento, il club del duo Icardi-Mertens è ottavo in classifica, a -5 dalla vetta.

Icardi cerca, in Turchia, il rilancio e il riscatto

Alle prese con una situazione famigliare complicata, Mauro Icardi ha scelto il Galatasaray per rilanciarsi. Dopo gli anni (positivi) all’Inter con 124 gol in 219 gare complessive, Maurito si è trasferito al PSG.

In tre stagioni a Parigi, l’attaccante argentino non è mai riuscito a fare la differenza. Ha chiuso l’esperienza parigina con 38 gol in 92 partite totali, partendo spesso dalla panchina e con tante tribune. Ora il primo gol con la casacca del Galatasaray, sperando che sia il primo di tanti.

Galatasaray, il sogno è il tridente con Cristiano Ronaldo

Dopo nove partite, l’ex Napoli Dries Mertens ha finalmente trovato il suo primo gol turco: “Il gol? Spero di continuare così”, le parole del belga che, con Mauro Icardi, inizia ad avere un buon feeling in campo.

A gennaio, i due potrebbero avere un compagno d’attacco in più, ovvero Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha, di fatto, concluso la sua esperienza al Manchester United e il club turco starebbe provando a convincerlo a trasferirsi in Turchia (anche se CR7 avrebbe altri piani). I tifosi sognano il tridente Mertens-Icardi-Cristiano Ronaldo. Operazione difficile ma non impossibile. Intanto servono i gol di Dries Mertens e Mauro Icardi.