20-05-2022 23:15

A pochi minuti dal termine di Torino-Roma, vinta per 3-0 dai giallorossi, Tammy Abraham è intervenuto ai microfoni di Dazn:

“Sono contento per la mia squadra, abbiamo finito la stagione con una vittoria. Avrei voluto fare tre gol, però l’importante era vincere. Vogliamo finire con un trofeo. Per me è stato un anno positivo, spero sia un trampolino di lancio per me. Ora pensiamo al Feyenoord. Giocare una finale è un sogno che si realizza, adesso riposiamo un paio di giorni e speriamo di festeggiare mercoledì”.

Sul futuro? “Sono innamorato di questo club dal primo giorno in cui sono arrivato, mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Il mio cuore è alla Roma e con la Roma, non aggiungo altro”.

