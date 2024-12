Ajax-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Sesta giornata di Europa League, appuntamento stasera con la Lazio che se la vedrà contro gli olandesi in trasferta e confermarsi alla guida della classifica

Dopo la Roma, prima italiana in campo oggi sesta giornata di Europa League, di nuovo in campo anche la Lazio che affronterà gli olandesi dell’Ajax dopo le polemiche roventi per il divieto di trasferta nei riguardi dei tifosi biancocelesti.

Con una vittoria i biancocelesti potrebbero addirittura assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo con due giornate di anticipo se gli incastri dei risultati delle rivali lo consentiranno. Le avversarie si affrontano oggi 12 dicembre alle 21 contro i portoghesi per invertire la tendenza, in una stagione tormentata e avara di risultati, in campionato come in Europa.

Europa League: Ajax-Lazio, quando si gioca

La Lazio scende in campo questa sera alle 21 contro gli olandesi dell’Ajax: mister Baroni è chiamato a un’impresa anche se la performance dei biancocelesti in Europa League è stata brillante fino ad ora.

La squadra di Baroni si prepara ad affrontare l’Ajax dopo le polemiche dei giorni scorsi con le istituzioni della capitale olandese, per il divieto di trasferta dei tifosi laziali. Percorso brillante, in Europa League, quello dei laziali che si confermano estremamente temibili, anche per gli olandesi. Divieto di trasferta per i tifosi e polemiche.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali inerenti al match:

Partita: Ajax-Lazio

Dove: Cruijff Arena

Quando: giovedì 12 dicembre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Ajax-Lazio in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale la trasferta alla quale andranno incontro i giallorossi potrà seguirla live, su Sky. potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quinta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 21 su Sky Sport.

Gli abbonati potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Ajax-Lazio in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita della Lazio in streaming potranno seguire live la sfida contro anche collegandosi da mobile e da altri device registrati.

Gli utenti interessati a Ajax-Lazio dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Capitolo probabili formazioni. Marco Baroni ha preparato l’undici che affronterà l’Ajax riservando qualche sorpresa ma affidandosi anche ai suoi uomini migliori. Castellanos in avanti e il trio formato da Tchaouna, Pedro, Noslin alle sue spalle. Farioli punta sul tridente formato da Traore e Akpon ai fianchi del poderoso Brobbey

AJAX (4-3-3): Pasveer; Resch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom. All. Farioli.

(4-3-3): Pasveer; Resch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom. All. Farioli. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Lu.Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni.

L’arbitro della gara