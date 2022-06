Al Sachsenring nelle FP2, è ancora dominio Ducati

17-06-2022 15:21

Archiviata la buona mattinata per la scuderia bolognese, il pomeriggio ricalca quanto avvenuto nella prima sessione di libere. Ancora Ducati, dominio assoluto con i primi tre migliori tempi anche nella seconda tranche delle libere.

Da segnalare che nelle prime 10 posizioni ci sono ben 8 moto italiane.

Pecco Bagnaia c’è, c’è eccome. Il suo è il miglior tempo non solo per aggiudicarsi le FP2, ma anche per quanto riguarda il nuovo record della pista tedesca. Il rider torinese chiude in 1’20.018, diventando il più veloce al Sachsenring, davanti a Luca Marini (+0.115) e Jack Miller (+0.193). In top five ci sono Aleix Espargarò giunto quarto,e Joan Zarco quinto.

In top ten entrano Martin con il sesto tempo, capace di precedere il campione del mondo in carica, Quartararo su Yamaha che chiude settimo. Vinales è invece ottavo con un sorprendente Di Giannantonio che chiude nono davanti a Mir.

Appuntamento a domani quando alle ore 9.55 e alle 13.30, ci saranno ancora sessioni di prove libere, mentre dalle 14.10 si inizierà a spingere sul serio per le qualifiche.

I risultati delle Libere 2

1 F. BAGNAIA 1:20.018

2 L. MARINI +0.115

3 J. MILLER +0.193

4 A. ESPARGARO’ +0.201

5 J. ZARCO +0.246

6 J. MARTIN +0.257

7 F. QUARTARARO +0.381

8 M. VINALES +0.460

9 F. DI GIANNANTONIO +0.527

10 J. MIR +0.556