17-11-2022 09:50

Nel corso della gara amichevole Albania-Italia, c’è stato un momento di grande paura per l’infortunio occorso a Sandro Tonali. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo.

Italia, Tonali cade di testa e spaventa tutti

Nella sfida vinta, in rimonta, dall’Italia del CT Roberto Mancini sull’Albania, al 43′ è stato vissuto un momento di puro terrore. Sandro Tonali, in un contrasto aereo con Keidi Bare, ricade malamente, colpendo violentemente la testa.

Immediati i soccorsi con Angelo De Carli, medico della Nazionale, che comprende la gravità dell’accaduto, ordinando l’uso della barella. Viene immobilizzato e portato fuori dal campo per immediati accertamenti. Per fortuna senza mai perdere i sensi.

Infortunio Tonali, i risultati degli esami alla clinica

Dopo essere stato portato negli spogliatoi, Sandro Tonali viene trasferito in una clinica privata per degli accertamenti. Tanta preoccupazione per tutti, in particolare per i tifosi del Milan che conoscono l’importanza di Sandro Tonali nel Diavolo (e Roberto Mancini ormai lo considera un punto fermo anche della Nazionale).

Gli esami danno esito negativo. Sandro Tonali, seppur frastornato, rientra in Italia insieme agli altri compagni di Nazionale. Insomma, un grande spavento che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze.

Infortunio Tonali, il messaggio del centrocampista

Per rassicurare completamente tutti coloro che si cono spaventati nel vedere la dinamica dell’infortunio, Sandro Tonali ha fatto un post su Instagram con cui ha chiarito le sue attuali condizioni fisiche.

“Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia”, le sue poche ma significative parole. La conferma di come il gruppo azzurro sia incredibilmente unito. Un motivo in più per rammaricarsi di non poter tifare per questa bellissima Nazionale in Qatar. Il Milan, intanto, ha già pianificato il programma in questo periodo di pausa per il Mondiale. Sandro Tonali, così come gli altri nazionali non impegnati in Qatar, tornerà a disposizione, tra il 2 e il 3 dicembre a Milanello.