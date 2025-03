Allegri al Milan? Galeone fa dietrofront: "Non ci andrà, me l'ha detto. Occhio al Napoli e al futuro di Conte"

Salta il matrimonio bis tra Allegri e il Milan? A quanto pare sì secondo Galeone, amico e mentore di Max: ecco ora chi è in pole. Dubbi sul futuro di Conte a Napoli.

La retromarcia di Giovanni Galeone. Dopo aver affermato che Allegri sarebbe pronto a tornare al Milan, cambia idea. A quanto pare, dopo essersi confrontato direttamente con Max. Poi mette in guardia il Napoli su Conte.

Allegri-Milan, ora Galeone cambia idea

Solo due settimane fa l’84enne ex allenatore di Pescara e Udinese, ma soprattutto mentore e amico di Allegri, chiudeva al possibile ritorno del livornese alla Juventus, mentre riteneva plausibile un matrimonio bis col Milan. Ora, però, lo scenario è cambiato.

E la conferma arriva anche dalle voci che riguardano Max, non più vicino alla panchina rossonera come sembrava nei giorni scorsi. Già, radio mercato riferisce di un sorpasso da parte di Cesc Fabregas, vera e propria tentazione per il club di via Aldo Rossi, la cui priorità – in questa fase – resta però legata alla scelta del nuovo ds.

La confessione di Max al suo mentore

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Galeone ha raccontato di aver parlato direttamente con Allegri. Il suo pupillo gli ha assicurato di non aver avuto nessun contatto con i rossoneri, smentendo a questo punto l’indiscrezione emersa nei giorni scorsi, quella cioè di un primo contatto telefonico tra l’ad del Milan Giorgio Furlani e l’allenatore ex Juventus.

“Ho sentito Massimiliano al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan” ha svelato. Verità o bugia? Le strade del mercato – si sa – sono infinite, ma la certezza è che il Diavolo si sta già muovendo per dare il via a una nuova rivoluzione che non prevede la conferma di Sergio Conceicao. I discorsi che riguardano il nuovo tecnico subiranno un’accelerata solamente dopo aver individuato nuovo ds: dovesse essere Paratici, non è da escludere che le quotazioni di Allegri salgano di nuovo.

Non solo Max: occhio alla situazione Conte-Napoli

Galeone mette in guardia anche i tifosi del Napoli circa il futuro di Antonio Conte, la cui permanenza alle falde del Vesuvio non è affatto scontata secondo l’ex allenatore.

“Capisco che i tifosi se lo vogliano tenere stretto, ma occhio alla Juventus” avvisa. “Non è detto che resti a Napoli: non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti”.