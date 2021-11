Altra grande d'Europa sull'interista, i tifosi perdono la pazienza

05-11-2021 10:17

Il rinnovo di Marcelo Brozovic rischia di diventare un caso per l’Inter. Fino a qualche settimana fa il prolungamento di contratto del centrocampista croato sembrava una formalità, invece l’accordo stenta ad arrivare e sul giocatore inizia a diventare pressante l’interesse di altri top club.

Anche il Psg vuole Brozovic

Non è un mistero che Antonio Conte vorrebbe portare Brozovic al Tottenham, ma secondo Nicolò Schira c’è un’altra grande squadra europea pronta a mettere le mani sul giocatore. Non solo: l’interesse di queste squadre ha fatto sì che le richieste di Brozovic diventassero complicate da soddisfare per l’Inter.

“Psg e Tottenham hanno mostrato interesse per ingaggiare Marcelo Brozovic a parametro zero (il suo contratto scade a giugno) – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter -. L’Inter ha offerto un prolungamento di contratto fino al 2025 (5 milioni l’anno più bonus), ma il centrocampista croato chiede di più (7 milioni) e vuole un contratto di almeno 4 anni”.

I tifosi perdono la pazienza

La notizia ha ovviamente causato la reazione spazientita dei tifosi dell’Inter, che iniziano a dividersi su Brozovic. Molti, infatti, iniziano a pensare che il centrocampista non debba essere accontentato. “In rosa 7 milioni non li prende nessuno – ricorda Andreac -, contando che Sanchez e Vidal lasceranno a fine stagione. Certe cifre sballano alterano gli equilibri, soprattutto per una squadra che vive costantemente con l’acqua alla gola. L’importante è non farsi trovare impreparati”.

“Da interista non accontenterei Marcelo – aggiunge Shahin -. Non ha abbastanza continuità e questo è un gran difetto”. “Ma voleva 6 milioni due settimane fa!”, protesta Code.

Altri interisti, invece, chiedono al club di soddisfare le richieste del croato. “Lasciarlo andare sarebbe assurdo. Perché non vogliono accontentarlo con tutto quello che sta dimostrando da due anni a questa parte?”, domanda Andrea. “È stato l’MVP in tre delle quattro partite di Champions League. È un giocatore chiave per l’Inter”, ricorda Giuliano. Per Paul, infine, la soluzione è un’altra: “Ma non possiamo tagliare Sanchez e Vidal e basta? Dai loro due contratti possono venire fuori le risorse per tenerci Brozo”.

