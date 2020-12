Alvino dà un consiglio al Napoli e punge la Juventus

Carlo Alvino è scatenato dopo il pareggio del Napoli sul campo dell’Az Alkmaar. Qualificazione ai sedicesimi di Europa League rimandata per gli azzurri, che dovranno giocarsi il passaggio del turno in una sorta di spareggio con la Real Sociedad. Oltre a commentare la prova della formazione partenopea, però, il giornalista-tifoso riserva un “pensierino” anche alla Juventus.

Napoli, il Tweet di Alvino

Ecco l’analisi di Carlo Alvino su Twitter dopo l’1-1 in Olanda: “Prima di commentare AZ-Napoli bisognerebbe rivedere la considerazioni (sbagliate) fatte da tutti (me compreso) sul girone e sulla vittoria di Fiume (fatta da altri e non da me). Non bisogna dare mai nulla per scontato. Men che mai la qualificazione. Guai a pensare che basta l’X”. Insomma, gli azzurri non devono pensare a difendersi e basta contro i baschi nell’ultima, infuocata partita del girone.

Alvino punzecchia Juve e Aia

Nei pensieri del giornalista, però, c’è anche la Juventus. Dopo aver allegato il quadro delle designazioni del prossimo turno di serie A (Orsato per il derby col Toro, con al Var Mazzoleni) ecco un link che rimanda a un intramontabile successo del Quartetto Cetra: “Arrivano i nostri”. Un chiaro riferimento a una designazione evidentemente gradita dai bianconeri, soprattutto in questo periodo di difficoltà di risultati.

Le reazioni dei tifosi

Tanti i commenti alla prestazione incolore del Napoli. Parecchi tifosi se la prendono con Gattuso: “Carlo, mettendoci una mano sulla coscienza mi dici a cosa possiamo ambire con questo allenatore? Non vedevo da anni un Napoli giocare così male”. E ancora: “Pure peggio di Ancelotti se possibile”. Vincenzo si chiede: “La cosa inspiegabile è come mai questa squadra fa una partita decente e subito dopo fa una sottotono. Allora penso che sia proprio un difetto caratteriale di quasi tutti”. Quanto all’ironia sulle designazioni per Juve-Torino, Francesco puntualizza: “Arrivano i…loro”. E Antonio: “Bene, quando si dice una partita blindata”.

SPORTEVAI | 04-12-2020 09:36