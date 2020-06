Alvino punge l'arbitro Doveri: Sai perché non puoi sbagliare?

La polemica è scattata pochi minuti dopo la scelta di Rizzoli di designare per la finale di coppa Italia tra Napoli e Juventus a Doveri di Roma. Nei salotti virtuali come al bar, soprattutto se non solo sul fronte dei tifosi napoletani, si sono levate critiche pesanti sia su di lui che su Irrati che sarà al Var. I precedenti favorevoli per la Juve e soprattutto gli ultimi due casi nei derby col Torino (Doveri non arbitra più la Juve dal 2019 dopo alcuni casi da moviola) hanno spinto parecchi a lamentarsi in anticipo.

Alvino mette le mani avanti parlando di Doveri

Anche Carlo Alvino non si fida molto dell’arbitro della partitissima di stasera ma su twitter prova ad esorcizzare dubbi e paure con un post divertito. Il direttore di TvLuna scrive sui social: “Uno studio della Lega calcola che la finale di Coppa Italia sarà vista nel mondo da un miliardo di persone tra diretta, differita ed highlights. Sarà facile quindi per Doveri evitare cali di concentrazione”.

Sui social i tifosi del Napoli non si fidano di Doveri

Tra i fan azzurri però prevale la prevenzione: “Sei sicuro ? A Pechino Mazzoleni, Rizzoli e company non si crearono problemi ..e non si misero vergogna” o anche: “Il circo mediatico è già pronto a festeggiare il primo trofeo italiano di Sarri e di CR7. Partita farsa”, oppure: “Sono abituati a figuracce internazionali, la nomea internazionale di ladrones d’Itaglia è impressa nel loro marchio”.

Ironia e paura nei commenti sui social dei fan azzurri

C’è chi scrive: “Non ci sperare. Questa è gente che non conosce vergogna…” o anche: “Questo non è calcio, ma questa non è mai stata una normale partita di calcio: è rivalsa sociale!” oppure: “Carlé, Doveri farà il suo dovere ma siccome a Nuje nun c’accire nisciuno, speriamo nel miracolo” e infine: “Quindi anche la Digos sarà in diretta”.

I tifosi della Juve rispondono a tono sulla polemica

Si fanno sentire anche i tifosi della Juventus su twitter: “E andiamo col pianto preventivo!” e infine: “La metà dei commenti – circa – sono sull’arbitro. Che sarebbero stati identici se al posto di Doveri avessero designato Orsato, Rocchi o uno straniero. Ma davvero vi appassionano così tanto queste dispute?”.

SPORTEVAI | 17-06-2020 11:40