E' già polemica sull'arbitro designato per Napoli-Juventus

C’era chi l’aveva ampiamente previsto, soprattutto dopo aver notato che, rispetto alle designazioni fatte pre-Covid per le semifinali, era rimasto escluso con un cambio last-minute. L’arbitro Doveri era stato scelto a marzo per arbitrare Napoli-Inter ma è invece rimasto a riposo nelle semifinali (dirette da Orsato e Rocchi). La motivazione è che probabilmente Rizzoli aveva già deciso di assegnargli la finale, e così è stato. Il fischietto di Roma dirigerà Napoli-Juventus, in programma mercoledì alle 21 all’Olimpico di Roma. Assistenti Paganessi-Alassio; IV uomo Calvarese, Var Irrati e Avar Schenone.

Il bilancio di Doveri con il Napoli

Doveri ha arbitrato 23 volte il Napoli e il bilancio per gli azzurri è di 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte (contro Sassuolo nel 2015, Empoli nel 2019 e Inter quest’anno). Nelle 3 sconfitte subite 2 fuori casa al Mapei Stadium e al Castellani, mentre una sola al San Paolo con Lukaku &Co. Con 41 reti messe a segno dagli azzurri a fronte delle 22 incassate, al San Paolo 9 vittorie, 4 pareggi e un solo stop. Fuori da Napoli 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ultimo precedente a Cagliari con vittoria per 1-0 del Napoli

I precedenti di Doveri con la Juventus

Doveri non arbitra la Juve dal 2019, quando diresse il derby di Torino e proprio in quella circostanza fu travolto dalle polemiche per un rigore non concesso ai granata per un mani di De Ligt. Lo stesso Doveri era stato addirittura sospeso dopo un altro derby ma in coppa Italia per non aver espulso lo juventino Khedira reo di un bruttio intervento sul granata Acquah, episodio che tra l’altro aveva rivisto anche al Var. I precedenti di Doveri con la Juve sono quasi tutti a favore dei bianconeri: 12 vittorie, 1 pari e 1 sola sconfitta (con la Spal ad aprile 2019).

Sui social scatta la protesta dei tifosi del Napoli

All’apprendere che sarà Doveri ad arbitrare Napoli-Juventus mercoledì è scattata sui social la protesta dei tifosi del Napoli, che vedono di cattivo occhio anche Irrati al Var. C’è chi sembra rassegnato: “Preparate già la coppa e datela ai ladrones” e chi si fascia la testa: “Il plotone di esecuzione”.

C’è chi scrive: “Doveri, Calvarese e Irrati: penso non esista niente di piu gobbo” e chi non tifa per nessuna delle due ma osserva: “Doveri per Napoli-Juve….cari napoletani non vi invidio….”.

Infine la chiosa: “Speranza vana che siano obiettivi ,ma noi dobbiamo vincere anche se dovessimo morire in campo perché ci hanno rubato un titolo che sul campo ci siamo guadagnati,e ora come risarcimento dovremmo prenderci tutte e due le cose: coppa Italia e supercoppa“.

Il parere di Marelli su Doveri

Infine il tweet dell’ex arbitro Luca Marelli – che era stato tra coloro che avevano indovinato la previsione – che scrive: “Stagione eccezionale di Doveri. Poi vada come vada ma, sulla carta, nulla da eccepire”.

SPORTEVAI | 15-06-2020 12:47