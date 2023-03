Amaro Terzic: "180' equilibrati tra Chelsea e Borussia Dortmund"

Il tecnico tedesco: "C'è delusione, nel secondo meritavamo di fare gol".

07-03-2023 23:57

Meditava il colpaccio a Londra Edin Terzic, che non ha sfigurato al cospetto del Chelsea: “Difficile accettare il risultato, tra andata e ritorno c’è stato grande equilibrio tra noi e loro” è il giudizio dell’allenatore giallonero ai microfoni di Prime Video “Sono state partite combattute, nella ripresa abbiamo creato quelle occasioni che avrebbero regalato la qualificazione. Il Chelsea merita di passare il turno, però per quello che abbiamo fatto vedere l’accesso ai quarti sarebbe stato un giusto risultato anche per il Borussia”.