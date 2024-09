America's Cup, Luna Rossa perde senza gareggiare: si rompono le stecche, Ineos va sul 2-1

Dopo quasi un'ora di rinvii, gli organizzatori della Louis Vuitton Cup danno il via libera proprio quando si verifica un problema che costringe gli italiani al ritiro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il vento dà, il vento toglie. Se la bonaccia aveva dato una mano a Luna Rossa nella terza regata del sabato della finale della Louis Vuitton Cup, il vento forte ha finito con lo scompaginare i piani del sindacato di Max Sirena nella prima gara della domenica. Prima il vento troppo forte, con raffiche superiori ai 22 nodi che hanno fatto ritardare la partenza. Poi, proprio quando gli organizzatori si sono decisi finalmente a dare il via, il patatrac.

Rottura delle stecche, Luna Rossa costretta al ritiro

Poco prima del via della regata, rinviato per quasi un’ora a causa del vento superiore ai 21,5 nodi consentiti – che paradosso, visto che il giorno prima ce n’era davvero troppo poco per scendere in acqua – si sono rotte tre stecche della randa di Luna Rossa, con conseguemente danneggiamento della randa stessa. Necessaria la sostituzione anche del fiocco, ma a quel punto – dopo almeno cinque rinvii – gli organizzatori hanno dato il via alla regata. Con gli italiani costretti a rinunciare.

Ineos Britannia ringrazia: compensata la sfortuna del sabato

Via libera, dunque, a Ineos Britannia, ampiamente compensata dalla buona sorte dopo la “sfortuna” del giorno precedente, quando a causa del vento troppo debole non era riuscita ad arrivare al traguardo, nonostante l’ampio vantaggio. Adesso per Luna Rossa è corsa contro il tempo per aggiustare tutti i pezzi danneggiati prima della partenza della quarta regata, fissata per le 15.25 (ma poi rinviata alle 16.15). Ogni barca, in ogni caso, può chiedere 15 minuti di tempo per le riparazioni.

America’s Cup, quanti problemi di affidabilità per Luna Rossa

Non è la prima volta che Luna Rossa paga a caro prezzo problemi di affidabilità. Contro American Magic era stata costretto al ritiro in seguito alla rottura del carrello della randa. Adesso questo nuovo intoppo, costato una regata della finale di Louis Vuitton Cup e una corsa contro il tempo disperata, per rimettere l’imbarcazione in sesto per gara-4. In quali condizioni? Tifosi col fiato sospeso.