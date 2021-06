Amichevole, Italia-Repubblica Ceca: le probabili formazioni

Ad una settimana dall’inizio di Euro 2020, amichevole di lusso per l’Italia che, al Dall’Ara di Bologna, ospita la Repubblica Ceca (ore 21:00). Un test per capire a che punto è la nazionale guidata dal Ct Mancini.

In avanti spazio a Immobile, in porta ci sarà ovviamente Donnarumma. Dall’altra parte, attenzione alla vecchia conoscenza del calcio italiano Schick. Spazio a tanti cambi, per fare più esperimenti possibili.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Masopust, Soucek; Hlozek, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy.

