Ancelotti: "Ecco come ho convinto Hamsik"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in un'intervista a Dazn ha parlato di Marek Hamsik: "Sapevo che Hamsik aveva avuto un'offerta per andare via, allora gli ho spiegato che per me era un giocatore importante e che mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto. Gli ho anticipato che avrei volute cambiargli ruolo: forse è proprio questo che lo ha convinto a rimanere perché voleva provare qualcosa di nuovo".

Il suo ritorno in serie A: "La possibilità di tornare a parlare italiano è una delle cose che più mi ha convinto ad accettare la proposta del Napoli. Dal punto di vista tecnico, parlare in inglese non crea nessun problema, ma dal punto di vista emotivo e psicologico parlare la propria lingua è un'altra cosa".

SPORTAL.IT | 08-11-2018 13:35