Anche l'Inter ha il suo Donnarumma: tifosi divisi sul rinnovo

Mentre l’ambiente attorno al Milan si accapiglia attorno al futuro di Gigio Donnarumma, in casa Inter ci si prepara a festeggiare lo scudetto. Anche sul futuro del club nerazzurro, tecnico e finanziario, si stanno addensando nubi che preoccupano i tifosi. Nelle ultime ore a destare l’ansia degli interisti è stata una notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport riguardante Marcelo Brozovic: il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e al momento la società non ha dato alcun segno di volerlo rinnovare.

Brozovic rinnova?

Eppure Brozovic è stato elemento cardine dell’Inter degli ultimi anni, oltre che inamovibile perno di centrocampo sotto la gestione di Antonio Conte. Nonostante ciò, il futuro del centrocampista croato non è scontato e questa situazione sta spaccando il tifo nerazzurro: tra gli interisti c’è chi ritiene Brozovic imprescindibile, mentre altri sostengono che il suo apporto alla causa nerazzurra sia stato finora sopravvalutato.

I tifosi si dividono

“Brozovic è colui che fa girare la squadra da 4 anni. Chi dice il contrario probabilmente vede solo highlights su YouTube o ha 300 anni e vive in un calcio che non esiste più. Rinnovatelo”, commenta su Facebook Francesco, appartenente alla prima fazione. “Giù le mani da Brozo… rinnovare subito”, aggiunge Jurgen.

Per Giuseppe, invece, il croato può partire: “Se dovesse arrivare l’offerta giusta Brozovic è sacrificabile eccome. È un giocatore che nasce mezz’ala, adattato a play, corre tanto ma sbaglia tanti passaggi. Un regista deve fare correre con qualità e precisione la palla”.

Antonio concorda: “È tra i sacrificabili perché ha mercato. Se arrivasse Paredes al posto suo, sarei contento”. Infine la stoccata di Nicola: “Finalmente va via questo mediocre! Per me resterai sempre Broccovic!”.

SPORTEVAI | 28-04-2021 11:29