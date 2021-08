Andrea Pirlo rompe il silenzio, ma non convince i tifosi

A tre mesi dall’esonero con la Juventus, Andrea Pirlo rompe il silenzio. Intervistato da The Athletic, l’ex allenatore bianconero si è soffermato sui suoi progetti, tornando anche a tratteggiare la sua idea di calcio. Le parole del campione del Mondo 2006 non sembra però convincere i tifosi che, sui social, non mancano di commentare.

Andrea Pirlo, estate di studio per l’ex Juve

Chiuso il capitolo Juventus, Pirlo si dice pronto a una nuova esperienza da allenatore:

Oggi mi piacerebbe provare un’avventura all’estero, conosco l’inglese e il francese, potrei andare ovunque. Nell’ultimo periodo sto studiando molto, guardo tante partite e allenamenti, anche online. Osservo con interesse gli altri allenatori, si può imparare da chiunque. A Ibiza ho incontrato l’allenatore del Psg, Mauricio Pachettino e mi h chiesto di andare a trovarlo a Parigi. Mi piacerebbe anche andare a veder giocare il Manchester City di Pep Guardiola… Sto studiando tanto, ma sono pronto per una nuova avventura. Juventus? Penso che potrei fare di più di quanto fatto vedere alla Juve. Poi, ovvio, se i risultati non arrivano il primo responsabile è l’allenatore. Sono conscio di dover ancora lavorare molto per fare meglio, ma l’ultimo anno mi è servito per crescere a livello personale. Ho imparato tanto. Era la mia prima da allenatore, però è stata una corsa continua. Abbiamo iniziato la stagione dopo appena un’amichevole e giocato ogni tre giorni senza tifosi. Con quel ritmo è difficile provare qualcosa di nuovo e più che allenarsi diventa importante cercare di recuperare energie.

L’idea di calcio di Pirlo

Infine, sulla sua idea di calcio, Pirlo spiega:

Il calcio non cambia: difendi e attacchi, stop. Quello che cambia è il modo di giocare e interpretare le partite, come si muovono i giocatori. Oggi servono giocatori veloci, bravi tecnicamente anche a ritmi elevati e che siano ottimi nell’uno contro uno. Ci sono tanti allenatori giovani ed è facile vedere sempre qualcosa di diverso. Come dimostrato dallo stesso Guardiola, se non controlli il gioco diventa più difficile vincere. Può anche capitare la partita che fai il 90% di possesso e perdi per un unico tiro in porta. Preferisco perdere così, piuttosto che passare tutta la gara a difendere la mia stessa area di rigore e giocare solo di rimessa. La mia idea non cambierà mai per i risultati.

I commenti social alle parole di Andrea Pirlo

Le parole di Pirlo rimbalzano in fretta sul web e i tifosi dimostrano di non condividere più di tanto. C’è chi scrive: “Bruciato…cambia mestiere.”, e chi sottolinea: “Magari studiare prima…“, “Ah quindi prima si diventa allenatori, poi si studia”. Non manca l’ironia: “Da pirlolandia a pirloland il passo è breve….. sopravvalutato” o ancora: “Il Maestro non ha bisogno di studiare”, “L’ex maestro che divenne studente..“, “Devi mangiarne di pasta asciutta”. Qualcuno ricorda con una risata: “Un anno fa di questi tempi era maestro mania” e uno juventino domanda: “E non potevi dirlo l’anno scorso che avevi bisogno prima di studiare evitandoci tutti i mal di pancia?”.

Qualche tifoso si schiera con Pirlo e scrive: “Io non ce l’avrò mai con Pirlo, alla Juventus ha fatto quello che ha potuto, ma preferirò sempre vincere soffrendo, piuttosto che perdere attaccando. Mi sembra anche logico come ragionamento”, oppure: “Pirlo è un gran signore. E tutti quei pseudo tifosi che lo stanno offendendo, non meritano di far parte di questa tifoseria. Si può essere contrariati, ma le offese non le accetto per alcun motivo”. Ma la maggioranza dei tifosi è critica: “ma quindi c’è qualcuno che preferisce perdere? pensavo che il motto della Juventus fosse vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“, “Leggenda del calcio, ma allenatore mediocre”, “Io se leggo la frase preferisco perdere così iniziano a prudermi le mani, ma forte… Spero nessuno me lo dica mai di persona…”.

SPORTEVAI | 17-08-2021 15:43