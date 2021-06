Ansia De Ligt per l'Olanda: infortunio all'inguine in allenamento

Primo intoppo nel ritiro portoghese dell’Olanda che si appresta ad esordire agli Europei itineranti: nel corso di una seduta d’allenamento si è fermato Matthijs De Ligt.

Per il centrale difensivo olandese, come si evince dalle immagini fatte circolare da ‘NOS Sport’, si tratta di un fastidio all’inguine che lo ha costretto a defilarsi dal lavoro con i compagni di squadra.

Non è ancora chiara la gravità del problema, anche se il ct Frank De Boer ha ammesso che non sarà preso alcun rischio in vista dell’inizio della rassegna continentale: perciò De Ligt non giocherà, con ogni probabilità, l’amichevole in programma domenica con la Georgia.

“Ha già avuto qualche problema all’inguine, quindi non volevo correre rischi. Dobbiamo aspettare e vedere l’evoluzione della situazione”.

Qualora l’infortunio di De Ligt si rivelasse più serio del previsto, per l’Olanda si tratterebbe di un bel problema: la difesa, infatti, è già priva di un pilastro come Virgil Van Dijk, che recentemente ha annunciato il forfait per Euro 2020 in modo da recuperare al meglio dal problema rimediato a inizio stagione col Liverpool.

OMNISPORT | 05-06-2021 15:36