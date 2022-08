08-08-2022 09:07

Cinque giorni ed è già campionato per l’Inter: sabato alle 20.45 il debutto a Lecce ma sono troppi i punti interrogativi legati alla squadra di Inzaghi. Il crollo nell’ultimo test col Villarreal ha messo a nudo i difetti di una squadra incompleta ma la cosa che preoccupa di più i tifosi – oltre ai dubbi sul portiere Handanovic – è che altre cessioni sono alle porte. Non sono bastate le dismissioni dei vari Sanchez e Vidal, occorre vendere qualche altra pedina e i nomi sono sempre quelli: Skriniar, Dumfries e Casadei.

Il Psg torna alla carica per Skriniar

Per i tifosi dell’Inter gli ultimi due, sia pur a malincuore, si possono sacrificare ma lo slovacco no. Solo Skriniar può essere il salvatore della Patria nerazzurra in questo momento così delicato. Eppure il Psg è pronto a tornare alla carica con un’offerta che non sarebbe però ancora di 70 milioni di euro: cosa farà Zhang? Inzaghi in pressing perché resti, viste anche le difficoltà della difesa, e aspetta anche un altro rinforzo.

Tifosi sul piede di guerra: guai a vendere Skriniar

Fioccano i commenti sui social: “Skrinair resterà si vendono altri”, oppure: “Se vendono Skriniar a cinque giorni dall’inizio chiudo l’account finché non se ne vanno o non arriva un sicario chiamato Giustizia” e ancora: “Se vendi Skriniar ad agosto, con la difesa che ti ritrovi, si può parlare con onestà solo di liquidazione. Non ha senso parlare di calcio”

C’è chi scrive: “La deadline per Skriniar è il 15 agosto fino a quella data il rischio è alto Ieri è arrivata addirittura un’offerta per Brozovic che l’Inter ha declinato perché non c’era la possibilità di prendere Fabian Ruiz. Mettiamoci in mente che con questi cinesi tutti sono in vendita” e poi: “Se vendi Skriniar ti indebolisci a prescindere da chi prendi. Serve un centrale da aggiungere ai nostri tre titolari, da far ruotare. Se cedi uno dei tre stai sbagliando strategia”.

Il web è scatenato: “Bisogna solo sperare che rimanga Skriniar, il resto non ha importanza” e ancora: “nessuno si è mai esposto negli anni come la squadra per Skriniar , se lo vendono salta il banco, Marotta fa calcio da 30 anni, sia convincente o si dimettesse”.

Il coro dei tifosi è unanime: “Io non ci posso credere che vendiamo Skriniar a campionato in corsa, queste cose il dio del calcio te le fa pagare con gli interessi”.

Infine una voce ottimista: “se lo volevano veramente l’avevano già preso esattamente come fatto l’anno scorso con Hakimi che in due giorni è stato acquistato”.

