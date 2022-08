05-08-2022 09:09

I tifosi dell’Inter non possono ancora rilassarsi. Il futuro di Milan Skriniar e Denzel Dumfries non pare ancora nerazzurro al 100%. PSG e Chelsea non hanno ancora abbandonato l’idea di strapparli alla squadra guidata da Simone Inzaghi

Inter, Galtier vuole tre rinforzi, tra cui Skriniar

Christophe Galtier, tecnico del PSG, si aspetta almeno tre rinforzi per completare la rosa del PSG. La sensazione è che uno di questi tre nuovi acquisti possa essere Milan Skriniar, difensore in forza all’Inter.

Già trovato l’accordo con l’entourage dello slovacco (7.7 milioni di euro netti a stagione), il PSG non ha avuto l’ok dal club nerazzurro che, per Milan Skriniar, ha sempre chiesto una cifra non inferiore ai 65/70 milioni di euro (proposta mai formulata dai parigini). Tuttavia, nei prossimi giorni, il PSG potrebbe anche decidere di provare l’affondo decisivo.

Inter, Skriniar è un perno fondamentale per Inzaghi

Perdere Milan Skriniar sarebbe un duro colpo per Simone Inzaghi che conta moltissimo sullo slovacco. Inoltre, con Gleison Bremer ormai bianconero, non ci sarebbero tanti possibili sostituti in grado di prendere il posto dello slovacco al centro della difesa nerazzurra (Nikola Milenkovic della Fiorentina il più gettonato).

La speranza del tecnico nerazzurro è che, alla fine, Milan Skriniar resti all’Inter (e magari decida anche di rinnovare il suo contratto con la Beneamata). Tuttavia, i prossimi giorni saranno complicati, soprattutto se il PSG dovesse decidere di alzare la propria offerta economica.

Inter, anche Dumfries pronto a fare le valigie

Oltre al “caso Milan Skriniar”, l’Inter deve fare i conti anche con il futuro incerto di Denzel Dumfries. Il Chelsea, dopo aver formalizzato l’acquisto di Marc Cucurella (63 milioni di euro), vuole un altro esterno di grande valore e l’olandese sarebbe in pole position.

Beppe Marotta è stato chiaro: per l’ex PSV vuole 50 milioni di euro. Una cifra elevata ma nelle corde dei Blues che, presto, potrebbero presentarsi alla porta dell’Inter con la proposta giusta. Dovesse partire l’olandese, l’Inter cercherà subito un sostituto, pescando tra nomi quali Alvaro Odriozola, in uscita dal Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina, Wilfred Singo del Torino e Timothy Castagne, in forza al Leicester e visto con la casacca dell’Atalanta.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE