Anticipi e posticipi di Serie A, il nuovo calendario delle ultime giornate

La Lega ha reso noti anticipi e posticipi delle fondamentali giornate 35 e 36 di Serie A. Le cinque semifinaliste europee sono costrette agli straordinari e non mancano due orari ancora in bilico

28-04-2023 19:49

Attraverso il comunicato 202 diramato sui propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e postici per la 35ª e la 36ª giornata di campionato. Riflettori puntati, ovviamente, sulle zone calde della classifica, con particolare attenzione alle cinque formazioni ancora impegnate in ambito europeo, con Juventus e Roma che al turno numero 36 restano ancora con l’asterisco. Vediamo perché e il quadro completo delle due giornate.

Le giornate 35 e 36 e gli impegni europei

Quelle al 35° e al 36° turno di Serie A saranno partite estremamente delicate e complesse per il destino di molte squadre. In particolare, per Juventus, Roma, Milan, Inter e Fiorentina, soprattutto la 35ª giornata comporterà una preparazione necessariamente influenzata dagli impegni nelle rispettive semifinali di ritorno in Europa. Le due giornate cadono, infatti, proprio a cavallo dei ritorni delle sfide europee: euroderby di Milano in Champions League il 16 maggio alle 21; Roma e Juventus rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Siviglia in Europa League, e Viola contro il Basilea in Conference League, tutte e tre il 18 maggio alle 21.

Anticipi e posticipi della 35ª giornata di Serie A

Secondo le disposizioni appena rese note della Lega, la 35ª giornata sarà “spalmata” su quattro giorni. Si parte venerdì 12 maggio alle 20.45 con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Lecce e si chiude alla stessa ora, il 15 maggio con Sampdoria-Empoli. Nel mezzo, sabato scendono in campo Atalanta, Milan e Inter. La Dea apre il weekend a Salerno alle 15. Seguono i rossoneri a La Spezia, alle 18, chiudono i nerazzurri di Inzaghi con il Sassuolo a San Siro alle 20.45. Domenica giocano tutte le altre. Verona-Torino nel lunch match, Fiorentina-Udinese e Monza-Napoli alle 15, Bologna-Roma alle 18 e Juventus-Cremonese alle 20.45.

Anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A

Archiviati gli impegni europei, la 36ª giornata si gioca (per ora) da venerdì 19 a lunedì 22 maggio. Come detto, gli orari esatti degli impegni di Roma e Juventus restano da valutare. Tutto dipenderà dall’esito dei rispettivi confronti in Europa League. In particolare, poi, Roma-Salernitana potrebbe slittare solo di un paio di ore, dalle 18.30 alle 20.45 di lunedì 22. Non oltre, visto che il 24 sera all’Olimpico va in scena la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Empoli-Juventus, invece, potrebbe cambiare proprio data e passare dalle 20.45 del 22, a martedì 23 maggio, stesso orario. Per il resto, l’anticipo di giornata vedrà il Monza fare visita al Sassuolo venerdì 19 alle 20.45. Tra sabato 20 e domenica 21 scendono in campo tutte le altre. Il big match Napoli-Inter è in programma alle 18 di domenica 21.

Serie A, giornate 35 e 36: il quadro completo

35ª giornata di Serie A

LAZIO-LECCE Venerdì 12 maggio – ore 20:45

SALERNITANA-ATALANTA Sabato 13 maggio – ore 15:00

SPEZIA-MILAN Sabato 13 maggio – ore 18:00

INTER-SASSUOLO Sabato 13 maggio – ore 20:45

VERONA-TORINO Domenica 14 maggio – ore 12.30

FIORENTINA-UDINESE Domenica 14 maggio – ore 15:00

MONZA-NAPOLI Domenica 14 maggio – ore 15:00

BOLOGNA-ROMA Domenica 14 maggio – ore 18:00

JUVENTUS-CREMONESE Domenica 14 maggio – ore 20:45

SAMPDORIA-EMPOLI Lunedì 15 maggio – ore 20:45