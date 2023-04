Prevendita biglietti derby di Champions scatena la protesta dei tifosi dell’Inter

I sostenitori nerazzurri hanno abbozzato una reazione critica nei confronti delle disposizioni - non ancora esplicitate - sulla vendita dei tagliandi d'accesso per la sfida d'andata al Milan

27-04-2023 15:01

Ufficialmente le disposizioni d’accesso all’Euroderby contro il Milan nel settore riservato alla tifoseria ospite (in questo caso quella dell’Inter, nel secondo anello verde dello stadio Giuseppe Meazza”) non sono ancora state rese pubbliche. Tuttavia, sponda nerazzurra, stanno già sorgendo i primi malumori provenienti dalla Curva Nord.

Milan-Inter, Curva Nord: in vista dell’Euroderby è già polemica sull’accesso nel settore ospiti

E dimostrati nell’immediato prepartita di Inter-Juventus di ieri sera (mercoledì 26 aprile), semifinale di ritorno di Coppa Italia, vinta 1-0 dalla band di Simone Inzaghi grazie all’auto di Federico Dimarco.

Verso l’Euroderby Milan-Inter: da cosa nascono i malumori della Curva Nord

La sensazione della stessa Curva Nord è infatti, che la società nerazzurra abbia intenzione di riservare tutti i biglietti del match in cui l’Inter giocherebbe “fuori casa” a San Siro, con la prelazione rivolta ai 40mila abbonati. Di fonte a questa voce, fattasi via via più insistente nelle ultime ore, i componenti del gruppo – ieri sera – hanno ritardato l’esposizione dei tifosi restando in silenzio per tutto il riscaldamento dei loro beniamini.

Milan-Inter e biglietti ai tifosi ospiti nerazzurri: le parole di Marotta

A riguardo, ai microfoni di Sportmediaset, proprio a margine del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha spiegato, senza sbottonarsi e ristando nel novero delle cosiddette “dichiarazioni di circostanza”: