Aprilia, Vinales soffre: "Non so che strada prendere"

Il centauro dell’Aprilia Maverick Vinales suona l’allarme dopo il dodicesimo posto nel Gp del Qatar, il primo appuntamento della stagione: “La gara non è andata come previsto, ci aspettavamo di essere davanti. Almeno questa era la mia aspettativa perché mi sentivo bene, ma quando siamo arrivati qui abbiamo trovato un’altra realtà. Adesso proveremo a capire la moto, ma è molto complicato”.

A differenza del compagno di scuderia Aleix Espargarò, Vinales continua a soffrire: “Sinceramente il mio feeling è lo stesso delle ultime gare con l’Aprilia nel 2021, ma durante i test mi sono sentito molto meglio. Già dalle FP1 ho iniziato a perdere feeling con la ruota anteriore in quasi ogni curva. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare, continuare ad imparare. Non so che strada prendere, immagino che il dna di questa moto ti costringa a fare le cose in maniera diversa… Ma questa è la realtà ora. Ho cercato di capire l’Aprilia ma è molto complicato”.

