Saudi League, Neymar sbaglia anche un rigore, Ronaldo non si ferma più: cosa è successo ieri

30-09-2023 12:02

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

In concomitanza alla Serie A, procede a ritmi spediti anche la Saudi Pro League con i suoi protagonisti a livello internazionale. Nella giornata di ieri si è giocata l’ottava giornata del campionato saudita. Cristiano Ronaldo è una macchina da gol e fa vincere l’Al-Nassr. Discorso differente per Neymar, ancora a secco di reti dopo aver sbagliato il calcio di rigore nel derby contro l’Al Shabab sotto gli occhi di Kanye West: intanto la sua squadra vince per 2-0 e si posiziona al primo posto della classifica. Oltre i due campioni, anche gli altri giocatori europei continuano a regalare emozioni.

Ronaldo, Neymar e non solo: il primo gol di Koulibaly

Neymar ancora a caccia del primo gol saudita. Il brasiliano non ha avuto la gioia di festeggiare la sua prima rete con la maglia dell’Al-Hilal dopo aver sbagliato il tiro dagli undici metri per mano della parata di Seung-gyu Kim. A far gioire la sua squadra per la vittoria contro l’Al Shabab nel derby di Riad, sono state le reti di Koulibaly e Mitrovic. Per l’ex Chelsea si tratta del primo gol nella Saudi Pro League. Buona la prestazione anche dei compagni Milinkovic Savic e di Ruben Neves.

D’altra parte, anche la formazione di Cristiano Ronaldo ha gioito per aver messo in cascina altri tre punti importanti. Il portoghese ha trovato la sua decima rete con la maglia dell’Al-Nassr con la trasformazione di un calcio di rigore al 79′ nella sfida contro l’Al Taee. A coronare il bilancio, sono anche i cinque assist centrati. Dunque, la squadra dell’ex Real Madrid e dell’ex Inter Brozovic, ha centrato la sesta vittoria consecutiva con il risultato finale di 1-2, posizionandosi al quarto posto in classifica.

Solo un pareggio per l’Al Ittihad di Benzema

Pari a reti inviolate nel match tra l’Al Fayha e l’Al Ittihad. In una gara tutt’altro che intrigante, la squadra di Luiz Felipe e Benzema non è andata oltre lo 0-0 facendosi raggiungere a quota 19 punti dall’Al Taawon. Ancora fuori l’ex Real Madrid a causa di un infortunio che gli ha fatto saltare la seconda sfida consecutiva. Obiettivo riscatto per la squadra rinforzata anche da N’golo Kantè, che dovrà necessariamente vincere per strappare il posto in cima alla classifica.

L’Arabia Saudita e il mercato degli arbitri

Dopo un mercato dalle cifre insormontabili, la Saudi Pro League vuole continuare a pescare dall’Europa. Questa volta, però, non si tratta di giocatori, bensì di arbitri. Secondo il The Times, l’Arabia Saudita sarebbe intenta a richiamare l’attenzione dei fischietti europei, soprattutto quelli inglesi. Per gli arbitri, dunque, si tratterebbe di proseguire la loro carriera dal miglior campionato mondiale a quello ancora in via di sviluppo. Ulteriore differenza, oltre al livello dei campionati, è certamente il fattore economico.