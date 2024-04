Arbitri: Colombo per Milan-Inter, Maresca graziato, fermati Mariani, Fabbri e Fourneau

Tutte le designazioni della 33esima giornata di serie A: Rocchi dà ancora fiducia a Doveri, per Cagliari-Juve c’è Piccinini, Guida per Verona-Udinese

Consueta sforbiciata del designatore Rocchi dopo l’ultima tornata di serie A dove non sono mancati errori arbitrali. Se Maresca, apparso impreciso nel derby di Torino, è stato graziato e confermato (dirigerà Roma-Bologna), restano al palo (o impiegati solo al Var) Fabbri non perfetto in Napoli-Frosinone, Mariani (che non era piaciuto in Verona-Milan) e Fourneau contestato in Inter-Cagliari. Normale turnover invece per La Penna, che aveva diretto bene in Bologna-Monza.

Il derby che può assegnare lo scudetto a Colombo

Dopo aver scontato due turni di stop per l’errore commesso in Lazio-Juve, quando aveva ignorato un netto rigore per i biancocelesti, torna l’enfant prodige Colombo che dirigerà il big-match di giornata, ovvero il derby di Milano che lunedì potrebbe assegnare lo scudetto all’Inter. Al Var ci sarà Marini.

Riabilitati Doveri e Guida

Rientro in A anche per Doveri (che era andato male in Monza-Napoli): il fischietto romano dirigerà lo scontro salvezza Sassuolo-Lecce. Fermato dopo il derby romano in cui era apparso incerto, si rivede anche Guida. Anche l’arbitro napoletano avrà una sfida per non retrocedere come Verona-Udinese.

Piccinini per Cagliari-Juventus, torna in A Marchetti

Per il testacoda Cagliari-Juventus il designatore è andato sul sicuro, scegliendo Piccinini mentre Manganiello – reduce da Verona-Genoa – dirigerà Empoli-Napoli. Dopo essere stato fermato per diversi turni riecco in A per Salernitana-Fiorentina Marchetti, pessimo in Torino-Fiorentina e dopo designato solo in B per Sudtirol-Parma.

Di Bello e Ayroldi solo in B

Dura ancora il castigo per Di Bello: il fischietto brindisino – che era rientrato solo come solo Avar in Sassuolo-Udinese, scontando la pessima direzione di Lazio-Milan –era ripartito dalla B con Catanzaro-Como e in B resta con Spezia-Samp dopo aver combinato ancora guai come Var di Inter-Cagliari così come Ayroldi, dopo essere stato fermato per i pasticci in Inter-Genoa si era rivisto in B per Spezia-Lecco ed ora dirigerà sempre in B Ascoli-Modena. Chiudono il quadro in serie A Feliciani per Genoa-Lazio, Rapuano per Torino-Frosinone, e Giua per Monza-Atalanta.