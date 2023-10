Arbitri: fermati ancora Massa e Pezzuto, ecco chi fischia in Milan-Juve: esordio per Tremolada

Le designazioni di Rocchi per la nona di A: Di Bello torna in un big-match, prova del nove per Abisso, Marchetti per Torino-Inter, Ayroldi alla Roma

18-10-2023

Continua la politica dei giovani per Rocchi. Il designatore lancia un altro esordiente assoluto, Tremolada, che dirigerà Udinese-Lecce, blindato da Orsato IV uomo e Mazzoleni al Var, nel posticipo di lunedì. Non è questa l’unica sorpresa delle designazioni arbitrali della nona giornata di serie A, in programma da sabato a lunedì.

Massa e Pezzuto fermati per la seconda giornata di fila

Resta fermo per la seconda giornata di fila Massa di Imperia, che in Milan-Lazio si era perso una gomitata da rosso ed altri episodi di rilievo. Secondo turno di stop anche per Pezzuto, colpevole di un grave errore in Monza-Bologna, quando annullò un gol regolare ai rossoblù, ma la notizia più importante è lo stop per Piccinini. Rocchi lo aveva difeso per il gol di Pulisic a Marassi, affermando che non c’erano immagini al di là di ogni ragionevole dubbio, ma non l’ha riproposto in campo.

Di Bello torna in un big-match

Si rivede Di Bello che, dopo i pasticci in Juve-Bologna, aveva diretto solo Fiorentina-Cagliari. Il fischietto brindisino dirigerà una gara di prima fascia, Sassuolo-Lazio, a dimostrazione della stima immutata del designatore. Di Bello conta 9 precedenti con il Sassuolo che con lui ha vinto tre partite, perso altre quattro e pareggiate due.

Sarà il ventesimo incrocio tra il fischietto brindisino e la Lazio, con un bilancio leggermente positivo che conta 10 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Sarà, invece, la seconda direzione per l’arbitro di Brindisi di una sfida tra neroverdi e biancocelesti: l’unico precedente risale alla stagione 2019/2020 e ha visto il Sassuolo vincere per 1-2.

Continua il momento a fasi alterne di Sozza: partito male, si era ripreso alla grande nel derby di Milano ma in Cagliari-Roma è stato salvato dal Var in tutti i casi sospetti. L’arbitro milanese sarà solo IV uomo in Verona-Napoli, gara affidata ad Abisso.

Abisso deve riscattarsi in Verona-Napoli

Il fischietto siciliano, dopo la prova opaca in Salernitana-Inter, era stato spedito solo all’Avar in Lazio-Atalanta ed ora viene riproposto un partita molto delicata, visto il momento difficile dei campioni d’Italia.

Esistono 9 precedenti tra Abisso e l’Hellas ed il bilancio conta due successi scaligeri, tre pareggi e quattro sconfitte. Le vittorie appartengono alla stagione 2019/20, c’è anche un precedente col Napoli, sconfitta per 2-0 (65’ Koulibaly e al 78’ Callejon) il 6 gennaio 2018. Sette vittorie su sette invece per i partenopei: Napoli-Cagliari 3:0, 1/10/2017; Napoli-Verona 2:0, 6/01/2018; Genoa-Napoli 1:2, 10/11/2018; Napoli-Benevento 2:0, 28/02/2021; Fiorentina-Napoli 0:2, 16/05/2021; Cremonese-Napoli 1:4, 9/10/2022; Napoli-Sampdoria 2:0, 4/05/2023.

Mariani arbitra la classicissima Milan-Juventus

Il big-match di giornata va a Mariani, che arbitrerà Juventus-Milan. Sono 19 le gare dei rossoneri sotto la direzione dell’arbitro romano 11 vittorie rossoneri, 3 pareggi e 5 sconfitte per gli uomini di Stefano Pioli. Un successo in meno (10), tre pareggi e due sconfitte per i bianconeri nei 15 precedenti.

La scelta per Roma-Monza è caduta su Ayroldi. Per l’arbitro della sezione di Molfetta sarà la quinta partita ufficiale con la Roma. I quattro precedenti sorridono ai giallorossi: sono infatti arrivate due vittorie, un pareggio e una sconfitta, arrivata contro la Fiorentina nell’ultimo match giocato con Ayroldi arbitro. Undici le ammonizioni ricevute, ma nessun cartellino rosso.

Un solo rigore concesso ai giallorossi e uno fischiato contro nei quattro precedenti, entrambi sono arrivati contro il Benevento nella stagione 2020/21. Nella sua carriera, Ayroldi ha arbitrato cinque volte il Monza, ma solamente una volta nel massimo campionato. I precedenti per l’arbitro con i brianzoli sono tre sconfitte, un pareggio e una vittoria, arrivata nell’unico match giocato in Serie A.

Infine per Torino-Inter c’è Marchetti. In questo campionato il fischietto laziale ha già diretto l’Inter nel successo 4-0 contro la Fiorentina, alla 3a giornata. In totale i precedenti sono 3 e tutti vincenti per i nerazzurri. Gli altri due appartengono alla stagione 2021/2022, contro il Cagliari e contro il Venezia: 4-0 e 2-1.