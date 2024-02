Arbitri: Guida a Roma-Inter, Doveri a Milan-Napoli: il perché delle scelte di Rocchi

Tutte le designazioni della 24esima giornata di serie A: fermi Piccinini, Fabbri e Rapuano: Abisso torna e va alla Juve, Di Bello per Cagliari-Lazio

07-02-2024 13:42

Indietro non si torna. Il designatore Rocchi segue la linea intrapresa dalla scorsa settimana, quando aveva scelto solo arbitri top per i big-match e lascia ancora i giovani per partite di secondo piano ma a sorprendere nelle decisioni per la 24esima giornata di serie A sono i ripescaggi di due arbitri assai discussi come Di Bello e Abisso.

Riposo per Maresca, fermato Piccinini

Dopo l’ottima prova nel derby d’Italia tra Inter e Juve turnover per il napoletano Maresca. Punitivo invece il discorso per Piccinini, bocciato per Napoli-Verona. Ancora fermi Rapuano, dopo gli errori nella finale di Supercoppa tra Inter e Napoli, e Fabbri che assieme al Var Nasca aveva combinato disastri in Inter-Verona. Ancora in castigo Aureliano, opo la deludente prova in Fiorentina-Inter: sarà solo al Var in due partite.

Il big-match Roma-Inter a Guida: con lui esonero Mourinho

Non ha voluto correre rischi Rocchi per il big-match Roma-Inter. All’Olimpico ci sarà il torrese Guida che aveva superato a pieni voti l’esame Atalanta-Lazio la settimana scorsa. Con il fischietto campano, i giallorossi hanno uno storico di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. L’ultima partita con protagonista la squadra di De Rossi diretta dall’arbitro italiano risale a Milan-Roma (3-1) di questa stagione: l’ultima gara di Mourinho sulla panchina giallorossa. Due invece i precedenti stagionali per Guida con l’Inter di Simone Inzaghi, entrambi terminati in parità: 2-2 contro il Bologna e 1-1 in casa della Juventus. Ha diretto una sola sfida tra Inter-Roma: 1-1 del 2019.

Doveri per Milan-Napoli, con lui azzurri vincenti 5-1 sulla Juve

L’altra partitissima di giornata, ovvero Milan-Napoli di domenica sera, è stata affidata a Doveri che non è nella sua miglior stagione ma è pur sempre tra i più stimati e considerati. Doveri ha incrociato le strade del Milan in 29 occasioni con un bilancio di 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime 3 direzioni di gara di Doveri il Diavolo non ha mai vinto: pareggio all’Arechi contro la Salernitana quest’anno e due sconfitte (nelle trasferte contro Spezia e Udinese) nella scorsa annata. L’ultima volta che Daniele Doveri ha diretto il Milan a San Siro era il 7 novembre 2021 (461 giorni fa) in un derby finito 1-1.

Il fischietto romano ha diretto il Napoli in 34 circostanze con un bilancio di 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima volta che Doveri ha diretto gli azzurri è arrivato un successo sonoro 5-1 al Maradona contro la Juventus nella scorsa stagione, mentre l’ultima sconfitta partenopea con l’arbitro romano risale al 2 febbraio 2020 contro l’Atalanta.

Nuova chance per Di Bello, dirigerà Cagliari-Lazio

Sorprende la scelta per Cagliari-Lazio, gara di seconda fascia alta che è stata affidata a Di Bello. Il fischietto brindisino sta vivendo una stagione altalenante. Ancor più difficile da prevedere la scelta di Abisso che torna ad arbitrare in A dopo diverse giornate di castigo e viene spedito subito alla Juventus per la gara con l’Udinese.

Conferme per La Penna, che continua ad essere preferito settimana dopo settimana (dirigerà Sassuolo-Torino) e Colombo (Genoa-Atalanta). Designazione blindata per Monza-Verona (Massa) mentre Manganiello arbitrerà Bologna-Lecce, Feliciani fischierà in Fiorentina-Frosinone. Infine c’è Mariani per Salernitana-Empoli.