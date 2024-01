Arbitri, le parole di Rocchi scatenano i tifosi: “Ha stancato”

Il designatore aveva difeso i direttori di gara e l’uso del Var dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma ora sui social sono tanti gli appassionati a chiedere le sue dimissioni

12-01-2024 17:44

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Altro che stop alle polemiche. Le parole pronunciate stamattina da Gianluca Rocchi in difesa degli arbitri e dell’utilizzo del Var si sono trasformate rapidamente in un boomerang per il mondo dei direttori di gara: numerose le proteste dei tifosi sui social, molti chiedono proprio le dimissioni del designatore arbitrale.

Arbitri, la difesa del designatore Rocchi

Accettare errori e scuse degli arbitri, ricordare che il Var non è uno strumento “oggettivo” e punire severamente chi attacca i direttori di gara: queste le richieste che il designatore Gianluca Rocchi aveva rivolto al mondo del calcio – e alla giustizia sportiva – nella conferenza stampa tenuta stamattina a Coverciano. Un appuntamento in cui il designatore ha provato ad abbassare il tono delle polemiche esplose nelle ultime settimane per alcuni evidenti errori arbitrali, a cominciare da quello relativo alla gomitata di Bastoni in Inter-Verona, rimasta impunita in occasione del gol del 2-1 nerazzurro firmato da Frattesi.

Arbitri, tifosi infuriati per le parole di Rocchi

Sui social, però, le parole di Rocchi sembrano aver causato l’effetto opposto. Tanti i tifosi che si sono infuriati nell’ascoltare il designatore promuovere gli arbitri e chiedere rispetto al mondo del calcio. “Forse gli arbitri non si rendono conto del grande potere che gestiscono e di quanto sia decisivo nelle economie sportive ogni loro fischio sbagliato – il commento di AbruzzoPop su X -. O fanno finta di non saperlo o sono un cerchia di uomini scesi da qualche altro pianeta”. “Rocchi imbarazzante, per spegnere le polemiche basterebbe che gli arbitri facessero bene il loro lavoro. Ed invece sono meno rispettosi degli altri”, aggiunge Ciano. “Rocchi rende l’idea di cosa sono diventati questi personaggi. Presuntuosi, intoccabili e arroganti. Ha stancato, è il momento che si dimetta”, il commento di Vince.

Arbitri: le proposte dei tifosi per superare le polemiche

Ma tra i tifosi sui social c’è anche chi prova a interpretare le parole di Rocchi e suggerisce qualche cambiamento per migliorare la situazione e superare le polemiche. “Caro Rocchi, tante polemiche verrebbero messe a tacere se a fine gara si potesse intervistare anche il direttore di gara per parlare della scelta fatta in campo”, scrive Naples. Vincenzo concorda: “Per ridurre le polemiche gli arbitri vadano in conferenza stampa a spiegare le motivazioni delle loro decisioni”.

Secondo Gian, invece, la crisi arbitrale è stata acuita dal Var. “La cura, si è dimostrato peggio della malattia – scrive il tifoso a proposito della review – perché prima un errore arbitrale poteva essere anche comprensibile. Un errore di valutazione dopo aver visto e rivisto l’azione al Var non è giustificabile, mai”. “Prendiamo arbitri stranieri e vediamo come va”, il suggerimento di Ciano.