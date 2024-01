Arbitri, 10 giorni da incubo per Rocchi: tutti gli errori tra campionato e Coppa Italia

Errori in serie da parte di arbitri e Var negli ultimi giorni. Di Bello da horror in Milan-Atalanta di coppa, Fabbri e Nasca disastrosi in Inter-Verona: che cosa sta succedendo?

Gli errori in serie di Di Bello nella sfida di Coppa Italia tra Milan e Atalanta costituiscono la punta dell’iceberg di un periodo da incubo per direttori di gara e Var, ormai sempre più nel mirino delle critiche per quanto accaduto soprattutto negli ultimi dieci giorni. La legge di Murphy applicata alla realtà in un susseguendo di topiche macroscopiche che stanno scontentando tutti.

Arbitri e Var, che disastro: dieci giorni neri per Rocchi

Il designatore Gianluca Rocchi si ritrova tra le mani una situazione più che mai spinosa. E venirne a capo non è affatto semplice. Le parole di Gasperini, espulso al 35′ da Di Bello per un rigore netto non concesso all’Atalanta in seguito alla spinta di Reijnders su De Roon, fotografano il momento attuale: “Sta diventando una guerra tra varisti e arbitri, non si capisce più chi arbitra. Ed è un problema grosso”. Lo stesso Pioli ha bocciato l’arbitraggio: “La partita è stata decisa da un rigore che non c’era”. Insomma, tutti scontenti. E capita di rado: in genere è soltanto una parte ad alzare la voce…

Contatto Bastoni-Duda in Inter-Verona: l’Aia ha preso provvedimenti

In Milan-Atalanta si è visto davvero di tutto, ma in precedenza l’episodio che ha sollevato un autentico polverone e di cui ancora si discute fa riferimento al match di campionato tra Inter e Verona che i nerazzurri hanno vinto nel finale grazie a Frattesi dopo il fallo di Bastoni su Duda non ravvisato dall’arbitro Fabbri e non segnalato dal Var Nasca. La stessa Aia è uscita subito allo scoperto parlando di “errore” e “gol da annullare”. In seguito a quanto accaduto, sono stati presi presi provvedimenti, con il Var Nasca ‘retrocesso’ in Serie B per qualche partita così da “dargli tranquillità e recuperarlo in vista del resto della stagione”.

Tutti gli altri errori arbitrali delle ultime partite

Altro errore riconosciuto dall’Aia è quello capitato nel corso di Sassuolo-Fiorentina, quando agli emiliani è stato annullato un gol per fuorigioco ritenuto attivo di Matheus Henrique (arbitro Abisso). Guida non ha concesso un rigore alla Juventus per fallo di Daniliuc su Yildiz in occasione della partita di campionato con la Salernitana. Confusionario Sacchi in Udinese-Lazio, mentre Mariani non ha visto un rigore per il Bologna con la Fiorentina in Coppa Italia. Var addirittura rotto in Frosinone-Monza.