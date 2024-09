Arbitri: Mariani al derby e Doveri per Juve-Napoli, Rocchi non vuol correre rischi

Tutte le designazioni della quinta giornata di A: per Fiorentina-Lazio c'è Marcenaro, gare di terza fascia per Massa e Guida, Di Bello torna al Var

Iniziano ad arrivare i big match in serie A e il designatore Rocchi non vuol correre rischi: con Orsato che è un ex e con qualche big non in condizioni perfette (Massa, Guida e Maresca) scelte quasi obbligate per le due partitissime della quinta giornata.

Mariani per il derby di Milano

La gara più attesa è sicuramente Inter-Milan e per il derby il designatore ha scelto Mariani. Per lui sarà la quarta volta nella stracittadina meneghina. Arbitro di polso era stato tenuto “nascosto” sinora proprio in vista di questa partita e in questa stagione si era visto solo in Monza-Genoa, dove aveva fatto bene,

Doveri per Juventus-Napoli

Per l’altra partissima, sabato all’Allianz tra Juve e Napoli, la scelta è caduta sull’esperto Doveri. Anche per lui non è la prima volta per la sfida tra bianconeri ed azzurri: arbitrò lo scontro diretto di Torino nel 2020 e nel 2023 fischiò al Maradona in Napoli-Juve. Anche lui era stato preservato finora da Rocchi ed impegnato solo in Udinese-Lazio, dove però aveva lasciato un po’ a desiderare.

Bocciato Massa, fischia in Monza-Bologna

Tra i candidati per le partite di grido c’erano anche Massa, altro internazionale (che domani sarà impegnato in Champions per Feyenoord-Leverkusen), ma ultimamente non ha convinto (in particolare in Lazio-Milan) ed arbitrerà una gara di terza fascia, Monza-Bologna e Guida, che però farà Lecce-Parma. Stessa sorte per l’ex golden boy Sozza, dirottato su Cagliari-Empoli.

Di Bello non convince, torna al Var

Dopo essere stato riproposto in A per Empoli-Juventus (dove aveva deluso) nuovo passo indietro per Di Bello, che sarà solo al Var in Roma-Udinese, affidata a Feliciani. Fiducia a Marinelli per Verona-Torino e a Marchetti per Venezia-Genoa. Promosso invece Marcenaro che fischierà in Fiorentina-Lazio. Tremolada infine dirigerà Atalanta-Como.

Tutte le designazioni

Questo il quadro completo delle designazioni:

CAGLIARI – EMPOLI Venerdì 20/09 h.18.30

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MAZZOLENI

VERONA – TORINO Venerdì 20/09 h.20.45

MARINELLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

VENEZIA – GENOA Sabato 21/09 h.15.00

MARCHETTI

CARBONE – PERETTI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 21/09 h.18.00

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

LECCE – PARMA Sabato 21/09 h.20.45

GUIDA

IMPERIALE – CEOLIN

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

FIORENTINA – LAZIO h.12.30

MARCENARO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

MONZA – BOLOGNA h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

ROMA – UDINESE h. 18.00

FELICIANI

COSTANZO – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

INTER – MILAN h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – COMO Lunedì 23/09 h. 20.45

TREMOLADA

PRETI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO