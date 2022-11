03-11-2022 09:36

Poteva scegliere il giovane ma ormai già affermato Sozza o anche un altro internazionale ma alla fine Rocchi ha preferito affidarsi a Orsato per il derby di Roma di domenica pomeriggio. Una scelta che non è piaciuta in casa Roma e ancor meno a Josè Mourinho che con il fischietto di Schio ha un vecchio e lungo conto in sospeso.

Orsato al derby, Mourinho espulso due volte con lui

Orsato ha già espulso due volte Mourinho in carriera, quando lo Special One (che anche quest’anno si è lamentato spesso degli arbitri) era all’Inter. Il primo cartellino rosso durante Inter-Fiorentina (2-0, doppietta di Ibrahimovic) dopo una protesta successiva a una mancata ammonizione per un brutto fallo nei confronti di Santon. In quell’occasione il tecnico urlò: “E non era da giallo quell’entrata su Santon?”, ricevendo in cambio l’indicazione verso gli spogliatoi. Il bis in un Cagliari-Inter. Un rapporto assai teso tra i due, con l’allenatore portoghese che dopo un Maribor-Chelsea terminato 1-1 nel 2014, parlò così: “Ho una lunga storia con questo arbitro, da quando allenavo in Italia, ma non voglio parlare di lui”.

Orsato al derby, per Marelli scelta obbligata

Non è rimasto sorpreso Luca Marelli dalle designazioni di Rocchi. Il moviolista di Dazn parlando a Cittaceleste ha detto: “Sicuramente una scelta prevedibile. Era ovvio che sarebbero stati utilizzati gli arbitri più esperti: Orsato, Doveri e Mariani, che l’altra sera ha arbitrato per la terza volta in Champions e che è stato designato per Atalanta-Napoli”.

“Dopo Inter-Juventus del 2018 difficilmente rivedremo Orsato in una gara simile, quindi era scontata la sua nomina per Roma. È un arbitro di grande esperienza, probabilmente è l’ultima gara che arbitrerà in Italia prima della sosta perché poi partirà per il Qatar ad arbitrare i Mondiali, sperando possa andare più avanti possibile”.

Orsato al derby, Roma mai vittoriosa con lui

Nei 5 derby diretti da Orsato ha sempre sorriso la Lazio: tre vittorie e due pareggi. L’ultima partita diretta tra le due formazioni risale al 15 gennaio con la vittoria per l’allora squadra di Simone Inzaghi per 3-0. Il bilancio globale con i laziali è di 19 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. C’era sempre Orsato nella famosa finale di Coppa Italia dalla Lazio (con la rete di Lulic). Ad aumentare il malumore dei supporter giallorossi, la “ferita” ancora fresca in Juve-Roma quando Orsato non convalidò un gol di Abraham assegnando invece un calcio di rigore poi fallito da Veretout.

Orsato è reduce da una gaffe in Champions: è stato immortalato in un video in cui sta per estrarre il cartellino giallo a Reinildo dell’Atletico Madrid. Quand quest’ultimo alza il braccio aprendo la mano per scusarsi col giocatore del Porto vittima del fallo, Orsato fraintende il suo gesto e gli dà il cinque, tra lo stupore generale.

Fioccano le reazioni sul web: “Orsato al derby? Sicuramente una scelta per rasserenare la partita”, oppure: “Lotito, quando è stato pizzicato a parlare con Trentalange, non si stava lamentando, gli stava semplicemente ordinando le designazioni arbitrali per il derby: Orsato in campo e Mazzoleni al VAR” e infine: “L’ultimo derby di Roma con Orsato arbitro e Mazzoleni al VAR è quello del 15 gennaio 2021: Lazio-Roma 3-0. Quello dello stop di mano di Lazzari e del gol di Luis Alberto con Caicedo in fuorigioco davanti Pau Lopez”.

Doveri per Juventus-Inter, il precedente in Supercoppa

Per il derby d’Italia Juventus-Inter è invece stato scelto Doveri che diresse già Inter-Juventus del 17 gennaio 2021, gara finita 2-0 per i padroni di casa (gol di Vidal e Barella), e Inter-Juve di Supercoppa dello scorso 12 gennaio, partita vinta dalla squadra di Inzaghi in virtù del gol di Sanchez ai supplementari. Di quella gara si ricorda soprattutto la concessione del rigore per l’Inter per un pestone dubbio di De Sciglio su Dzeko.

Sarà la venticinquesima partita per Daniele Doveri come arbitro dell’Inter. Il bilancio è di 11 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Già 5 i derby d’Italia per Doveri con la Juve che ha vinto solo una volta, il 16 maggio 2015 1-2 in rimonta con rigore per il momentaneo pareggio ospite. La sua designazione ha fatto scattare sui social l’ironia dei tifosi bianconeri: “Doveri quello che va in giro con lo zainetto dell’Inter?” e ancora: “Dopo i tre furti consecutivi dei nerazzurri, scenderà di nuovo in campo l’eroe, per difendere la Beneamata (dall’Aia si intende). La stessa partita, a soli 10 mesi dal misfatto! Più evidente di così” e poi: “eccoli che mandano Doveri, non siete più credibili” e infine: “A che minuto ci sarà il rigore per l’Inter? “.