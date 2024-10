Arbitri: Rocchi castiga tutti dopo weekend horror, fermati in cinque: per Roma-Inter c’è Massa

Tutte le designazioni dell’ottava giornata di A: Sacchi per Juventus-Lazio, Chiffi per Milan-Udinese, Abisso per Empoli-Napoli e Zufferli a Venezia

Era quasi scontato il pugno duro di Rocchi dopo l’ultima giornata di serie A giocatasi prima della sosta: una sequela di errori – dal più grande al più piccolo – che avevano fatto scattare l’allarme rosso dai troppi rigori alla mancanza di uniformità sullo step on foot. Da Feliciani che aveva arbitrato Napoli-Como nell’anticipo del venerdì negando un chiaro rigore a Kvara a Marcenaro che in Inter-Torino era stato assai criticato passando per Marinelli che aveva fatto arrabbiare tutti in Juventus-Cagliari per i rigori e per l’espulsione di Conceicao fino a La Penna che ha ignorato un rigore su Baldanzi in Monza-Roma e Pairetto apparso in confusione in Fiorentina-Milan non ce n’è uno confermato. E considerando la sosta non si può parlare di scelta fatta per far riposare gli arbitri più impegnati.

Il pugno duro di Rocchi

Il designatore ha fermato tutti i fischietti più discussi (e ha mandato in B altri due che non stanno brillando come Colombo e Piccinini), ha lasciato ancora ai box Maresca , arbitro internazionale su cui pesa l’accusa lanciata dal Kuwait di aver minacciato di morte un giocatore, ma aveva un paio di assi nella manica per le partite più delicate dell’ottava giornata. Le polemiche di queste settimane sono ancora calde e Rocchi ha invitato tutti alla massima concentrazione e all’applicazione del regolamento, con un richiamo anche ai varisti entrati nell’occhio del ciclone.

Massa per Roma-Inter

Scelta quasi obbligata per Roma-Inter, affidata a Massa che resta uno dei big anche se non al top della forma e che è alla quarta gara stagionale (l’ultima presenza in Monza-Bologna). Torna anche un’altra prima scelta come Doveri – fermo nell’ultimo turno – che dirigerà Genoa-Bologna.

Sacchi per Juventus-Lazio

Per l’altro big-match di giornata, ovvero Juventus-Lazio, la scelta è caduta su Sacchi che in questa stagione sta arbitrando sempre le big e sta confermando una crescita apprezzabile dopo gli alti e bassi delle ultime stagioni. Designazione blindata con due esperti come Di Paolo al Var e Guida all’AVar.

Per Empoli-Napoli c’è Abisso

Più coraggiosa la scelta di Rocchi per la capolista Napoli impegnata ad Empoli: arbitra Abisso che deve riscattare parecchie giornate-no. Stesso discorso per Zufferli che non aveva convinto in Milan-Lecce ma che viene riproposto per Venezia-Atalanta. Chiudono il quadro Fabbri per Como-Parma, Chiffi per Milan-Udinese, Fourneau per Lecce-Udinese, Aureliano per Cagliari-Torino e Dionisi per il posticipo del lunedì tra Verona e Monza.