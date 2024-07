Arbitri: Var ridimensionato, nasce stop per calmare animi, novità su mani da rigore

L'Ifab manda in vigore diverse novità che saranno effettive a partire dalla prossima stagione: occhio ai penalty da ripetere e alla sesta sostituzione

Un pizzico di tecnologia in meno, qualche aggiustamento regolamentare e un invito generale a non esasperare gli animi. L’IFAB ha reso ufficiali alcuni cambiamenti regolamentari per la prossima stagione e attivi dal 1° luglio: Le novità saranno sostanzialmente cinque, fermo restando che – come sta accadendo a Euro 2024 – colui che è deputato a parlare con l’arbitro – come si legge sulla Gazzetta – in caso di divergenza di opinione è sempre e solo il capitano. Gli altri componenti della squadra verrebbero ammoniti.

Nasce la pausa calma in caso di risse

Proprio a Euro2024 abbiamo assistito a diversi capannelli a fine gara o a risse in campo, ecco perché nasce il “Cooling Off Period”, che si può considerare come una “pausa calma” o stop momentaneo per calmare gli animi. Verrebbe reso attivo nel momento in cui la partita si accendesse nei toni. L’arbitro potrà sospendere il gioco e invitare i capitani e gli allenatori a richiamare tutta la squadra nella rispettiva area tecnica affinché venga riportata la calma tra i calciatori prima della ripresa del gioco. È il segnale del “datevi una calmata”, quando i capannelli di giocatori diventano insostenibili per il direttore di gara. Ammonizioni previste in caso di non accettazione della richiesta arbitrale.

Falli di mano e rigori

Altra decisione: il fallo di mano che eviterà un gol non verrà più punito automaticamente col cartellino rosso. Succederà solamente se la ricerca del pallone sarà volontaria. Se il colpo di mano è involontario ma punibile, cartellino giallo. Il calcio di rigore verrà ripetuto solamente se chi fa invasione prima della battuta impatta poi sulla successiva azione quindi solo se ha un impatto effettivo sulla ribattuta. Il pallone obbligatoriamente deve toccare anche parzialmente il centro del dischetto.

La sesta sostituzione

Detto che il portiere vede aumentato il proprio possesso-palla fra le mani prima del riavvio del gioco (da 6” a 8”, tetto che se superato porta ad una punizione indiretta per l’avversario) viene introdotta anche la sesta sostituzione che sarà possibile se sono già state fatte 5 sostituzioni nel caso in cui a un giocatore venga riscontrata una commozione cerebrale.

Meno Var e niente maxi-recuperi

Infine come richiesto per Euro 2024, il Var non dovrà essere usato in maniera esasperata ma utilizzato solo nel momenti in cui le immagini saranno chiare e nitide. Quanto ai recuperi, al di sopra dei 10′ si cercherà di non andare: il tempo effettivo di un’ora a gara (60-65′) è l’ideale come nell’ultima Champions League.