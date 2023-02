La campionessa olimpica nega di aver parlato con gli Stati Uniti e che la questione economica sia alla base della sua presa di posizione. Vuole solo la verità.

02-02-2023 08:54

Un fiume in piena ma con le idee decisamente chiare. Arianna Fontana, finita ultimamente sotto la lente d’ingrandimento, ha voluto dire la sua senza freni.

Arianna Fontana pretende che la verità venga a galla

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, la fuoriclasse azzurra ha dichiarato come il suo unico pensiero sia far emergere la verità. La pattinatrice si riferisce ai fatti iniziati nel 2019-2020 quando aveva accusato due compagni di squadra di aver, deliberatamente, tentato di farle del male in allenamento. Caso archiviato dalla procura ma non da Arianna Fontana.

“Chiederò la riapertura del caso che il presidente federale Andrea Gios ha spiegato essere stato archiviato dalla procura. Come? Sulla base di ulteriori documenti”, la conferma della stessa stella azzurra.

Arianna Fontana spiega le voci su un suo “accordo” con gli Stati Uniti

Arianna Fontana è una delle eccellenze dello sport azzurro. Nel suo palmares 11 medaglie olimpiche. La pattinatrice di velocità è finita nell’occhio del ciclone per la sua presunta volontà di lasciare l’Italia per difendere i colori degli Stati Uniti.

“Non ho mai affermato di voler rappresentare gli Stati Uniti. Ho solo scritto di essere stata a Salt Lake City per verificare i metodi di lavoro di quel gruppo. Ma non ho avuto contatti diretti con la federazione Usa, né la federazione Usa ha provato a reclutarmi all’insaputa della mia”, le sue parole sempre alla Gazzetta dello Sport.

Arianna Fontana e il caso della questione ingaggio

In tanti l’hanno accusata di aver alzato la voce solo per avere un ingaggio più alto da parte della federazione. Una voce che Arianna Fontana respinge con forza.

“Gios (presidente federale, ndr) si è esposto tirando in ballo questioni economiche che non esistono. Si è voluto colpire la mia immagine e screditarmi pubblicamente“, la chiosa della pattinatrice azzurra, determinata come non mai a fare chiarezza su tutta la vicenda. Si attende ora la risposta della stessa federazione e il momento in cui Arianna Fontana renderà pubblico il nuovo materiale a sua disposizione per riaprire il caso che ha generato tutta questa incresciosa vicenda che ha confuso tanti.