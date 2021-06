Arnautovic si scusa dopo l'esultanza polemica: "Non sono razzista"

Marko Arnautovic ha impresso la propria firma nel 3-1 con il quale l’ Austria ha liquidato la matricola Macedonia del Nord , all’esordio assoluto agli Europei. L’attaccante dello Shangai SIPG, con un passato all’Inter, ha siglato la rete che ha chiuso definitivamente i conti al 90′.

Subito dopo aver depositato la sfera in rete, il centravanti classe 1989 si è rivolto in tono polemico nei confronti di Ezgjan Alioski proferendo insulti nei confronti dell’avversario macedone: “Mi sto fo***do tua madre albanese”. Sarebbero state le parole del calciatore come riportato e ricostruito dal ‘Daily Mail’.

L’ex terminale offensivo dello Stoke City, dopo la partita, ha colto l’occasione per chiarire la propria posizione sulla vicenda affidando il proprio pensiero ad una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo: “Non sono razzista. Ho amici in quasi tutti i paesi e sono un sostenitore della diversità. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno

