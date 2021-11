Arriva il rinnovo più atteso, i milanisti si scatenano sui social

11-11-2021 10:54

Per quello di Romagnoli bisognerà attendere, per Kessie forse la deadline è già stata oltrepassata. Un rinnovo di contratto, però, è praticamente in dirittura d’arrivo per il Milan. Probabilmente, quello più atteso e importante di tutti perché riguarda il timoniere, il deus ex machina del perfetto meccanismo rossonero che oggi sogna a occhi aperti lo scudetto. Stiamo parlando naturalmente di Stefano Pioli.

Pioli, entro Natale l’intesa sul rinnovo di contratto

Ad aggiornare sulla trattativa è la Gazzetta dello Sport, che dà tutti i dettagli sul prolungamento di contratto del tecnico: “Si parte da una base di tre milioni di euro netti più la solita (consistente) fetta di incentivi. Nel contempo si sta riflettendo anche sulla lunghezza del nuovo legame. La strada più battuta porta ad una soluzione biennale, cioè sino al 2024. Ma non sono da escludere anche altre vie: magari un triennale. In questo ventaglio di ipotesi c’è anche l’opzione di un contratto di un solo anno con uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro, in linea con gli altri allenatori top della Serie A. La differenza, al netto dei bonus, è intorno ad un milione di euro, ma c’è buona volontà da entrambe le parti”. Tanto che l’annuncio è atteso a giorni: “Probabile che l’attesa fumata bianca arrivi già a fine mese. Ma con maggiore cautela chi frequenta il quartier generale assicura che entro Natale il rinnovo sarà cosa fatta”.

Pioli prolunga accordo col Milan, i tifosi fanno festa

Sui social la notizia dell’intesa ai dettagli col tecnico scatena la festa: “​Sono felicissimo, così si possono gettare le basi per ciclo lungo e vincente”. Oppure: “Ha tantissimi meriti, tra cui quello di aver saputo rigenerare calciatori che sembravano brocchi o finiti”. E ancora: “All’inizio ero scettico su Pioli, mi ha convinto non solo per gli ottimi risultati, ma anche per lo stile e l’eleganza che manifesta in ogni occasione”. Perplessità, peraltro, condivise da molti: “Il rinnovo di Pioli dovrebbe far piacere a chiunque ami il calcio: arrivato tra lo scetticismo generale, giorno dopo giorno (tra batoste clamorose e vittorie) si è guadagnato la fiducia e la passione di tutto il mondo Milan“. E c’è anche chi sottolinea la scelta del Milan: “Nell’attuale contratto di Pioli c’è l’opzione di rinnovo fino al 2023 alle stesse cifre (2 milioni + 500mila per qualificazione Champions). Il Milan preferisce negoziare un nuovo accordo a cifre più gratificanti per l’allenatore della rinascita”.

