Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 3 marzo 2025, Paolini stabile in 6° posizione. Irreperibile Anna Kalinskaya

La bielorussa ancora in testa alla classifica mondiale aggiornata alla settimana di lunedì 3 marzo, davanti alla polacca e alla statunitense: sesta piazza per l'azzurra che può recuperare

I due Masters 1000 in terra araba non cambiano il vertice della classifica WTA che vede, inarrestabile, il dominio della tigre bielorussa Aryna Sabalenka la quale conserva gelosamente il primo post del ranking, sebbene non abbia brillato. Iga Swiatek aveva provato ad accorciare le distanze, ma rimane alle spalle della numero 1 e con Coco Gauff salda in terza posizione. L’azzurra Jasmine Paolini, come anticipato a suo tempo, rimane stabile al 6° posto.

Il WTA 500 Mérida Open Akron e il WTA 250 ATX Open di Austin non hanno causato scossoni al vertice, almeno per quanto riguarda il podio. Ma le americane Jessica Pegula ed Emma Navarro stanno scalando posizione dopo posizione. Jasmine dovrà prestare attenzione e non sottovalutare, mai, la loro fase up.

Nuova classifica WTA 3 marzo 2025: Sabalenka 1°, Paolini stabile

Aryna Sabalenka si tiene strettissima la prima posizione del ranking WTA senza eccedere, mentre alle sue spalle Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff difendono quanto guadagnato sul piano dei punti difendendosi da eventuali attacchi provenienti dalle rivali, subito sotto il podio.

Nulla di nuovo, tra il 4° e il 7° posto in classifica anche se quanto avviene immediatamente dietro non va sottovalutato. Jasmine Paolini ha recuperato e si sta preparando al meglio per risalire la classifica WTA, ma le altre non stanno a guardare. Pegula mantiene la quarta posizione nel ranking, consolidando il suo vantaggio sulla connazionale Madison Keys, mentre Emma Navarro arriva alla posizione 8, raggiungendo così il suo miglior ranking di sempre.

Sabalenka mantiene il titolo di The Queen davanti alla campionessa polacca Swiatek fermata per doping mesi fa. Lo stop, ricordiamo, risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: una questione chiusa che però ha comportato una certa emorragia di punti che, al contrario, non dovrebbe danneggiare Jannik Sinner dopo la decisione dell’accordo con la WADA.

La nuova classifica: uscite e ingressi

Il podio è sempre una pratica che si risolve a tre, nel campo femminile tra le migliori tre del circuito, però dietro di loro c’è insomma tanto da scrivere e da dire. Dopo il trio al comando, stabile in 4° posizione troviamo Jessica Pegula che ha preso quel posto che aveva conquistato la scorsa stagione Paolini, preceduta anche da Madison Keys, vincitrice degli AO. Perché Jasmine riesca a risalire dovrà migliorare i risultati ottenuti a Indian Wells e a Miami. E recuperare così punti sulla diretta rivale nel ranking, ovvero Keys.

Paolini scivola al 6°, attenzione al resto della top 10

La top 10 ormai è completamente ribaltata dai risultati del campo e la cancellazione dei punti della stagione 2024, che aveva visto l’ascesa di Paolini, la quale aveva vinto Doha dove, invece, ha rimediato l’infortunio al piede che le è costato anche il doppio e dal quale si sta riprendendo nel tentativo di recuperare e difendere punti preziosi.

Jasmine, che ha perso il suo best ranking da quando è pro, ha subito con la caduta una lieve distorsione che però l’ha costretta a mollare sul campo che la aveva vista trionfare esattamente un anno fa e non ha permesso a Sara Errani di poter disputare il doppio.

Dicevamo che davanti e dietro Paolini ci sono stati cambiamenti importanti: Jessica Pegula 4°, Madison Keys 5°, Paolini 6°, davanti a Rybakina, Navarro, Zheng e Badosa che ha scavalcato Andreeva, la scorsa settimana al 10° posto. Se spingiamo più giù la vista, crolla ancora più in basso nel ranking la russa Anna Kalinskaya.

Top ten: Paolini 6°, rivoluzione totale

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata con significative variazioni rispetto al recente passato per via dei risultati sul campo. Ecco la classifica aggiornata al 3 marzo 2025:

Aryna Sabalenka 9076 Iga Swiatek 7985 Coco Gauff 6333 Jessica Pegula 5251 Madison Keys 4679 Jasmine Paolini 4518 Elena Rybakina 4328 Emma Navarro 4009 Qinwen Zheng 3780 Paula Badosa 3746

Anna Kalinskaya out dalla top 30

Nessuna buona nuova, come previsto, per Anna Kalinskaya che ormai ha visto sfumare l’effetto Sinner, sul piano dei risultati WTA e in classifica. La tennista russa per via dei risultati incassati in questo difficile avvio del 2025, perde punti su punti e posizioni in classifica pur dovendo registrare, questa settimana, un leggero miglioramento.

Anna risale di una posizione dalla 34° alla 33° posizione in classifica WTA. Due settimane fa, occupava la 19° posizione dietro a Asinimova e davanti a Vekic: niente che induca a ritenere evidenti segnali di ripresa. Anzi, un vero e proprio crollo per Kalinskaya che non si vede più accanto a Sinner il quale ha trascorso un nperiodo di riposo in famiglia e si trova a dover affrontare questi mesi preso da problemi di altra natura. A partire da dove e quando allenarsi.

Prosegue così la crisi di risultati per Anna, che aveva forse vissuto una stagione nel 2024 irripetibile a partire da quanto raccolto proprio a Doha. Ancora non ha trovato la continuità o forse la chiave per superare la stasi e l’evidente difficoltà manifestata nelle prime settimane del 2025, da Brisbaine in avanti compresi gli AO e proprio Doha.