Ascoli, Pulcinelli: "Con mister e Ds bel gruppo"

08-11-2021 15:28

Dopo le due sconfitte consecutive contro Frosinone e Spal, all’Ascoli serviva invertire subito la rotta e così è stato. Prima il pesantissimo pareggio colto contro la capolista Pisa in trasferta e poi la vittoria casalinga nell’ultimo turno di campionato contro il Vicenza.

Quattro punti in due partite, 18 punti e decimo posto in classifica: l’Ascoli è in linea con l’obiettivo salvezza, lo scopo principale della stagione, anche se ovviamente la dirigenza e la tifoseria non disdegnano di ambire ad un posto ai play off…

E proprio il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato dopo la vittoria dei suoi sul Vicenza, come riferisce pianetaserieb.it, citando il Corriere Adriatico: “Insieme a Sottil, al suo staff e al direttore Valentini formiamo davvero un bel gruppo. Credevo di averlo creato già a inizio anno, invece non è stato così. L’addio del precedente Ds (Fabio Lupo, ndr) ha permesso di ritrovarci. E’ chiaro che questo potenziale non potrà essere espresso in 10 giorni, ci vorrà del tempo. Ma l’approccio all’ultima gara è stato sano e bello, proprio come piace a me.

Spero che l’obiettivo di arrivare ai playoff venga raggiunto. Dionisi continua a stupirci, oltre a essere un grande bomber e un giocatore eccezionale è un grande capitano e uno splendido uomo. Significativo che parla sempre del noi e mai dell’io. Avere uno come lui all’interno dello spogliatoio agevola il lavoro di tutti, allenatore e società. Contro il Vicenza abbiamo ritrovato compattezza, disputando il migliore primo tempo della nostra stagione. Adesso sono importanti queste due settimane di stop, per portare tutti su una buona condizione atletica. L’unico che potrebbe avere qualche problema di allineamento è Iliev, chiamato nuovamente in Nazionale. Sabato ha dimostrato nuovamente la sua caratura”.

OMNISPORT