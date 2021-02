Ascoli, Reggio Emilia è stregata in Serie B

È già un vero e proprio spareggio per la salvezza quello che attende Reggiana e Ascoli, di fronte domenica alle 17 al “Città del Tricolore”.

Granata e bianconeri sono appaiati al terzultimo posto con 21 punti. I marchigiani sembrano stare meglio, ma i precedenti sono favorevoli agli emiliani.

Se infatti dopo un successo per 3-0 nella prima sfida di Serie B contro l’Ascoli la Reggiana non ha più trovato il successo nelle successive otto partite di cadetteria contro i marchigiani mettendo a segno quattro reti nel parziale (quattro pareggi e quattro sconfitte), la Reggiana è ancora imbattuta nei confronti diretti casalinghi, grazie a tre pareggi e una vittoria – nelle quattro gare interne ha mantenuto tre volte la porta inviolata.

La Reggiana ha vinto le ultime due partite interne di Serie B (entrambe con il punteggio di 2-1), tanti successi interni quanti nelle precedenti nove di questo campionato (due pareggi e cinque sconfitte).

L’Ascoli è imbattuto da quattro partite di campionato (due vittorie, due pareggi) e non fa meglio da luglio quando è arrivato a quota sei (quattro vittorie, due pareggi).

Dopo aver ottenuto solo tre punti in 11 trasferte di campionato (tre pareggi, otto sconfitte) l’Ascoli ha vinto l’ultima gara esterna, contro il Lecce: l’ultima volta in cui ha ottenuto il successo esterno, lo ha fatto per due gare di fila, a luglio.

Matteo Ardemagni ha giocato 36 partite di Serie B con la maglia dell’Ascoli, segnando 11 reti.

Riad Bajic ha segnato nella gara di andata il suo unico gol casalingo in questo campionato: il giocatore dell’Ascoli ha infatti realizzato l’83% del totale delle sue reti in trasferta (5/6).

