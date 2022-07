Aston Martin: il giudizio di Vettel sul Red Bull Ring

06-07-2022 14:28

Il countdown verso il weekend di gare austriaco è iniziato. Dopo le consuete prove libere del venerdì, sabato sarà la volta della seconda Sprint Race stagionale dopo quella disputata sul circuito di Imola e domenica del Gp vero e proprio.

Chi conosce particolarmente bene il tracciato austriaco è Sebastian Vettel che anche quest’anno sta facendo un po’ fatica a conquistare punti con la su Aston Martin. A Silverstone sono arrivati altri due punticini, frutto della nona posizione conquistata sotto il taguardo, ma la strada da fare per migliorare sensibilmente le cose, pare essere ancora piuttosto lunga per il team inglese.

L’alfiere della scuderia con sede a Silverstone ha parlato in conferenza stampa del tracciato del Red bull Ring. Un circuito difficile ed entusiasmante allo stesso tempo, pronto ad esaltarti, ma anche a punire ogni minimo errore.

Ecco le sue parole: “Questo è un circuito spietat. Se vai fuori pista, vieni punito subito, ma questo lo rende divertente perché sei sempre messo alla prova! Bisognerà prestare attenzione anche i cordoli perché qui sono più alti e aggressivi, e con queste vetture ad effetto suolo dovremo stare molto attenti. La mia speranza per questo weekend è quella di essere competitivi. La Sprint Race aggiunge senza dubbio qualcosa in più al weekend, e le gare su questa pista riservano spesso delle sorprese, quindi vedremo cosa succederà, visto che dobbiamo correrci per due volte sabato e domenica”.