Atalanta-Bayer Leverkusen, moviola: Scamacca graziato, polemiche per il rigore negato

La prova dell’arbitro Kovacs nella finale di Europa League a Dublino analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito in tutto sette giocatori

Insegnante di educazione fisica, classe 1984, Kovacs – l’arbitro designato dall’Uefa per la finale di Europa League, è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022. Non ha bei ricordi di lui il Napoli, che si sentì danneggiato in Champions nel derby d’andata con il Milan l’anno scorso. In questa stagione ha diretto 8 gare di Champions, tra cui la gara di ritorno dei quarti tra Barcellona e Psg e una di Europa League. Nel 2022 arbitrò la finale di Conference tra Roma e Feyenoord ma come se l’è cavata ieri seria il fischietto rumeno all’Aviva Stadium di Dublino?

I precedenti di Kovacs con Atalanta e Bayer

Per quanto riguarda i precedenti del trentanovenne fischietto rumeno con le due finaliste, l’unica partita da segnalare è Bayer Leverkusen-Porto risalente alla fase a gironi della Champions League 2022/2023.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marinescu e Artene con lo slovacco Kružliak IV uomo, l’olandese van Boekel al Var e Popa all’AVar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori, di cui 4 della squadra di Gasperini: Djimsiti (A), Wirtz (L), Scamacca (A), Zappacosta (A), Tapsobah (L), Koopmeiners (A), Andrich (L)

Atalanta-Bayer, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 22′ il primo giallo è per Djimsiti per un intervento in ritardo su Palacios. Al 30′ Adli va giù in area dopo un contrasto con Hien, proteste per un possibile rigore ma Kovacs lascia correttamente andare. Al 35′ brutto intervento di Scamacca su Adli, Kovacs estrae il giallo e ammonisce anche Wirtz per proteste, perché invocava l’espulsione. Al 60′ Zappacosta colpisce in ritardo Adli: scatta il giallo. Fioccano i cartellini: al 67′ tocca a Tapsoba che ferma fallosamente Lookman, al 70′ a Koopmeiners che spende fallo e giallo per fermare Wirtz e al 73′ ad Andrich per proteste.

Al 90′ Hlozek chiede un rigore per un contatto con Scalvini, Kovacs non concede. C’è un potential penalty check che si conclude con un nulla di fatto, anche per il Var non è rigore e forse conta anche unn possibile fuorigioco nell’azione di Grimaldo. Atalanta-Bayer Si chiude con 21 falli per l’Atalanta e 12 per i tedeschi.