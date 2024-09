Atalanta-Como, moviola: giallo sul secondo gol lariano, cosa è successo sul rigore

La prova dell’arbitro Tremolada al Gewiss Stadium nel recupero del match rinviato lunedì analizzata ai raggi X, il fischietto monzese ne ha ammoniti 4

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Atalanta-Como, nella scorsa stagione ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. I suoi numeri parlano di 68 cartellini gialli, 3 secondi gialli, 1 rosso e 7 calci di rigore concessi. In questa stagione ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ed è apparso incerto anche in Napoli-Parma ma come se l’è cavata ieri nel recupero del Gewiss Stadium?

I precedenti di Tremolada con Atalanta e Como

Per l’Atalanta è stata la prima volta con Tremolada mentre c’era un precedente (vittorioso) per i comaschi.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e M.Rossi con IV uomo Collu, Paterna al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Sergi Roberto, Moreno, de Roon, Van der Brempt. Recupero 0′ e 6′

Atalanta-Como, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo giallo all’11’: è per Sergi Roberto per un pestone ai danni di Djimsiti a metà campo. Al 36′ ammonito Moreno per un fallo su Bellanova. Al 54′ il Como si porta in vantaggio 2-1: azione corale e destro di Nico Paz, deviato da Kolasinac alle spalle di Carnesecchi. Il tiro era diretto fuori dallo specchio della porta nerazzurra: si tratta quindi di autorete e non di gol del 20enne argentino come confermato successivamente anche sul tabellone. All’83’ giallo a De Roon per un intervento a gamba tesa su Sergi Roberto a metà campo. Al 91′ ammonito van der Brempt per gioco falloso su Kolasinac. Al 97′ Dossena falcia in area Vanja Vlahovic, per l’arbitro Tremolada è rigore, il Var conferma e Lookman dagli 11 metri segna ma subito dopo viene fischiata la fine: Atalanta-Como termina 2-3.