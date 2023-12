Atalanta-Salernitana, moviola: dubbi sul gol di De Ketelaere

La prova del giovane arbitro Feliciani a Bergamo nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito tre giocatori

19-12-2023 05:58

E’ un giovane che Rocchi sta seguendo con attenzione l’arbitro Feliciani, designato per il posticipo di serie A tra Atalanta e Salernitana. E’ stata la quinta partita in questo campionato per il direttore di gara abruzzese, che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione. Era il 5 novembre 2022, e l’Empoli superò di misura il Sassuolo (1-0) tra le mura amiche ma come se l’è cavata ieri ser?

I precedenti di Feliciani con le due squadre

Il giovane arbitro aveva avuto modo di dirigere solamente una gara con l’Atalanta e una con la Salernitana: entrambe le partite lo hanno visto coinvolto proprio in questa stagione 2023-2024. Nella prima giornata, Feliciani venne designato per lo scontro tra Roma e Salernitana terminata 2-2 . Il 24 settembre, Feliciani viene chiamato a dirigere Atalanta-Cagliari, finita 2-0.

Feliciani ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Cipressa, con quarto uomo Marchetti e la coppia VAR d’esperienza Nasca–Irrati l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Pirola, Maggiore (S), Ruggeri (A). Angoli: 11-7. Recupero: 3′ pt, 4′ st.

Atalanta-Salernitana, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 34’ Zappacosta prova a calciare in porta ma è murato da Pirola. Timide proteste per un possibile tocco di mano. All’83’ De Ketelaere segna il 3-1, ma c’è da controllare un possibile tocco di mano di Scalvini nel portarsi avanti la palla prima di servire il belga. Check del Var, che convalida il gol. Decisione corretta e Feliciani promosso in Atalanta-Salernitana.