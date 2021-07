Atletica, 3000 siepi: Abdelwahed e Ala Zoghlami conquistano la finale

Arrivano buone notizie per l’atletica azzurra dalle batterie dei 3000 siepi, specialità in cui due dei nostri tre rappresentanti impegnati in batteria sono riusciti a strappare il pass per la finale in programma lunedì 2 agosto alle 14.15.

Ahmed Abdelwahed ha conquistato la qualificazione diretta piazzandosi al terzo posto della sua batteria con il tempo di 8:12.71, molto vicino al suo primato personale di 8:12.04.

A seguire in finale il romano classe 1996 poco dopo è stato Ala Zoghlami, autore di una prova maiuscola visto il quarto posto in batteria conseguito con un ottimo 8:14.06, un crono inferiore di ben tre secondi rispetto al personale (8:17.65) siglato quest’anno.

Chi, al contrario dei primi due, non è riuscito ad accedere alla finale è stato Osama Zoghlami, quarto in una batteria molto lenta con il tempo di 8:19.51.

OMNISPORT | 30-07-2021 05:27