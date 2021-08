Atletica, batterie: Sabbatini, Kaddari e Hooper in semifinale, fuori Del Buono

Le batterie della mattinata vedono l’atletica azzurra portare in semifinale tre delle proprie quattro rappresentanti in gara.

Nei 200 metri sia Dalia Kaddari che Gloria Hooper non hanno fallito l’appuntamento con la qualificazione alla semifinale, atto questo che andrà in scena alle 12.25 di oggi.

La ventenne di Cagliari ha passato il turno chiudendo al terzo posto (in 23″26) la sua batteria, un piazzamento questo che di fatto ha estromesso dal lotto della qualificata la giamaicana Shericka Jackson, giunta appena dietro l’azzurra.

Più patemi invece ha avuto Hooper che in una batteria molto veloce ha chiuso al quarto posto in 23″16, avanzando solo con il terzo tempo di ripescaggio.

Nei 1500 metri invece c’è stata gloria solo per Gaia Sabbatini. La teramana, grazie al 4’05″41 nella seconda batteria, ha conquistato un quarto posto che si è rivelato sufficiente per accedere alla semifinale in programma il 4 agosto alle 12:00 italiane.

Niente da fare invece Federica Del Buono, autrice di un 4’07″70 che non le ha permesso di andare oltre l’11° posto in batteria, insufficiente per andare avanti.

OMNISPORT | 02-08-2021 05:31